<h3>\r\nEinbruchsserie in Brixen: Mutmaßliche Täter festgenommen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1386231_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Schusswaffen, gestohlene Autos und Diebesgut: Die Carabinieri haben im Raum Brixen zwei Männer gefasst, die für mehrere Wohnungseinbrüche verantwortlich sein sollen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/einbruchsserie-in-brixen-mutmassliche-taeter-festgenommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Ermittler stufen die Verdächtigen als besonders gefährlich ein.<\/a><BR \/><h3>\r\nVerhängnisvoller Jagdunfall in Italien: Zwei Männer tot<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1386234_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine Jagd auf Wildschweine hat in den Wäldern der italienischen Provinz Savona ein tragisches Ende genommen. Zwei Männer im Alter von 70 und 26 Jahren kamen dabei ums Leben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verhaengnisvoller-jagdunfall-in-italien-zwei-maenner-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bei den beiden Todesopfern soll es sich um Onkel und Neffe handeln.<\/a><h3>\r\nNiederolang: Futterhaus gerät in Brand<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1386237_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zahlreiche Feuerwehren der Umgebung wurden am heutigen Mittwochnachmittag zu einem Brand im Zentrum von Niederolang gerufen. Glücklicherweise konnten die Wehrmänner <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grossbrand-in-niederolang-zahlreiche-feuerwehren-im-einsatz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.<\/a><h3>\r\nHotelierverband fordert Touristensteuer für alle: „Auch Bars und Geschäfte sollen zahlen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1386240_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Touristensteuer in Italien erreicht – wie gestern berichtet – historische Rekordwerte. 2025 flossen bereits 1,172 Milliarden Euro in die Kassen der Kommunen. Bis Ende 2026 könnte das Aufkommen sogar auf mehr als 1,3 Milliarden Euro steigen. Doch mit den steigenden Einnahmen aus der Ortstaxe wächst auch die Kritik: Wer soll die Abgabe bezahlen? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/hotelverband-fordert-touristensteuer-fuer-alle-auch-bars-und-geschaefte-sollen-zahlen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und wofür wird das Geld tatsächlich verwendet?<\/a><BR \/><h3>\r\nRegionalrat: Ja zum Verursacherprinzip bei der Autobahnmaut<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1386243_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wer die Umwelt belastet, soll dafür bezahlen: Der Regionalrat Trentino-Südtirol spricht sich dafür aus, das Verursacherprinzip bei der Autobahnmaut umzusetzen. Die italienische Regierung soll sich zudem für ein grenzüberschreitend abgestimmtes Mautsystem und einen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/regionalrat-ja-zum-verursacherprinzip-bei-der-autobahnmaut" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ausgleichsfonds für die betroffenen Gemeinden einsetzen.<\/a>