<h3>\r\nFaschismus ablehnen? Leider nicht selbstverständlich<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1305741_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Es kann und darf keine Grauzonen geben, wenn es um Faschismus geht. Keine Nostalgie. Keine Instrumentalisierung. Keine Gleichgültigkeit. Wer Demokratie ernst nimmt, muss auch ihre Gegner klar benennen – und verurteilen.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/faschismus-ablehnen-leider-nicht-selbstverstaendlich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nEinsatz in Gargazon: Chlorgasaustritt in Hotel<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1305744_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Im Hotel Theiner's Garten in Gargazon ist es am frühen Samstagnachmittag zu einem Chlorgasaustritt gekommen. Das Hotel musste vollständig evakuiert werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/einsatz-in-gargazon-chlorgasaustritt-in-hotel-gemeldet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Hotel musste vollständig evakuiert werden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nBozen: Kontrolleurin in Bus mit Messer bedroht und ausgeraubt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1305747_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine 48-jährige Kontrolleurin aus Lana ist am Mittwochabend in Bozen offenbar in einem Linienbus bedroht und ausgeraubt worden. Die Frau wurde demnach von einem Fahrgast mit einem Messer bedroht, gestoßen und ausgeraubt. Sie blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-kontrolleurin-in-bus-mit-messer-bedroht-und-ausgeraubt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der mutmaßliche Täter konnte wenig später ausfindig gemacht werden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nWie dieses Paar in wenigen Monaten insgesamt 45 Kilo abgenommen hat<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1305750_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Fabian und seine Partnerin Anna-Lena haben in kurzer Zeit gemeinsam erreicht, was viele sich vornehmen: eine nachhaltige Gewichtsreduktion und einen deutlich aktiveren Lebensstil. Während er innerhalb weniger Monate 17 Kilogramm verlor, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wie-dieses-paar-in-wenigen-monaten-insgesamt-45-kilo-abgenommen-hat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">nahm sie sogar 28 Kilogramm ab.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n„Wir sanieren das Gebäude, das zu einem großen Cafè Theiner wird“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1305753_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Café Theiner in Bozen ist seit einiger Zeit geschlossen, bleibt es wohl noch eine Zeit lang und wird dann in völlig neuer Form wiedereröffnet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wir-sanieren-das-gebaeude-das-zu-einem-grossen-cafe-theiner-wird" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das kündigte Claudio Della Ratta, Stadtrat für Vermögen, an.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nEin Südtiroler versetzt dem FC Südtirol den Gnadenstoß<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1305756_image" \/><\/div>\r\nAuweia, FC Südtirol! Die Weiß-Roten schlitterten am Samstagnachmittag zuhause gegen Mantova ins nächste Debakel. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/ein-suedtiroler-versetzt-dem-fc-suedtirol-den-gnadenstoss" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jetzt müssen sie plötzlich wieder um den Verbleib in der Serie B zittern.<\/a>