<h3>\r\nItalientief bringt Schnee nach Südtirol – So wird das Wochenende<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1386729_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Gröden, im Gadertal und im oberen Pustertal schneit es derzeit. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 1400 Meter. Nach einer kurzen Wetterberuhigung am Freitag <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/italientief-bringt-schnee-nach-suedtirol-so-wird-das-wochenende" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ziehen zum Wochenende erneut Wolken auf.<\/a><BR \/><h3>\r\nFrancesco (14) stirbt an Krebs - Eltern wegen verspäteter Behandlung verurteilt<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1386732_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Francesco Gianello starb mit gerade einmal 14 Jahren an einem aggressiven Knochentumor. Seine Eltern Martina Binotto und Luigi Gianello tragen nach Auffassung des Gerichts eine Mitschuld an seinem Tod: Sie verzögerten die medizinische Behandlung und setzten stattdessen auf <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/francesco-14-stirbt-an-krebs-eltern-wegen-verspaeteter-behandlung-verurteilt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">alternative Heilmethoden nach der umstrittenen Hamer-Theorie.<\/a><BR \/><h3>\r\nNächtlicher Einbruch in Geschäft in Vintl: Carabinieri fassen zwei 18-Jährige<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1386735_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ermittlungserfolg für die Carabinieri: Nach einem nächtlichen Einbruch in ein Geschäft in Vintl haben die Beamten noch in derselben Nacht zwei 18-jährige Einheimische ausgeforscht und angezeigt. Die gesamte Beute – 110 Euro aus der Kasse – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/naechtlicher-einbruch-in-geschaeft-in-vintl-carabinieri-fassen-zwei-18-jaehrige" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sowie das Einbruchswerkzeug wurden sichergestellt.<\/a><BR \/><h3>\r\nBozen hat ein massives Drogenproblem“ – Auch Minderjährige als Kuriere<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1386738_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In den Kellern des Bozner Stadtviertels Firmian floriert der Drogenhandel. Haschisch, Kokain und Feinwaagen werden in Kabelkanälen und Feuerlöschkästen versteckt. Besonders besorgniserregend: Auch Minderjährige sollen von <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-hat-ein-massives-drogenproblem-auch-minderjaehrige-als-kuriere" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">erfahrenen Kriminellen für die Drogengeschäfte angeworben werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nNiederdorf: Geräteschuppen steht in Flammen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1386741_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Beim Kleinsinnerhof in Niederdorf ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Ein Geräteschuppen steht in Vollbrand. Die Einsatzkräfte kämpfen derzeit darum, ein Übergreifen der Flammen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/niederdorf-geraeteschuppen-steht-in-flammen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">auf das Wohnhaus und das Futterhaus zu verhindern.<\/a><BR \/><h3>\r\nBozen: Nigerianer mit 70 Heroinkapseln im Wert von 35.000 Euro festgenommen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1386744_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Beamten der Staatspolizei Bozen haben einen Mann nigerianischer Herkunft wegen des Besitzes von 70 Kapseln Heroin zu Zwecken des Drogenhandels festgenommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-nigerianer-fuehrt-heroin-im-wert-von-35000-euro-mit-sich-festgenommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier.<\/a>