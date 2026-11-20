<h3>\r\nHeute Streik: Einschränkungen bei Bahn, Bussen und öffentlichen Diensten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387338_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein ganztägiger Streik könnte am heutigen Freitag in ganz Italien für Beeinträchtigungen sorgen. Auch Südtirol ist betroffen: Im Bahn- und Busverkehr sind Ausfälle möglich, zudem kann es im Gesundheitsbereich <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/heute-generalstreik-verzoegerungen-im-sanitaetsbetrieb-moeglich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">zu Verzögerungen kommen.<\/a><BR \/><h3>\r\nWohnbau: 14 Prozent Verstöße bei Kontrollen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387341_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Während leistbarer Wohnraum immer knapper wird, geht das Land verstärkt gegen zweckwidrig genutzte Immobilien vor. So stieß die Agentur für Wohnbauaufsicht (AWA) 2025 bei rund jeder siebten Kontrolle <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wohnbau-14-prozent-verstoesse-bei-kontrollen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">zum konventionierten bzw. geförderten Wohnbau auf einen Verstoß.<\/a><BR \/><h3>\r\n16 Erntehelfer wie Sklaven behandelt: Zwei Unternehmer im Gefängnis<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387344_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sie sollen mindestens 16 ausländische Erntehelfer unter sklavenähnlichen Bedingungen ausgebeutet, bedroht und misshandelt haben. Zwei Unternehmer aus dem Trentino sitzen deshalb im Gefängnis in vorbeugender Verwahrungshaft. Gegen einen dritten Beschuldigten wurde ein Annäherungsverbot mit Meldepflicht verhängt. Die Maßnahmen wurden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/16-erntehelfer-wie-sklaven-gehalten-zwei-unternehmer-im-gefaengnis" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">am Donnerstag von der Finanzpolizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vollstreckt.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sie haben besondere Rechte“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387347_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Heute ist Internationaler Tag der Kinderrechte. Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen umfasst 54 Artikel. Sie konkretisieren die Menschenrechte für die Lebenswelt und die besonderen Bedürfnisse von Kindern, betont Erziehungswissenschaftlerin Barbara Gross. Im Interview geht die <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kinder-sind-keine-kleinen-erwachsenen-sie-haben-besondere-rechte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aus dem Sarntal stammende Uni-Professorin auf die wichtigsten Aspekte ein.<\/a><BR \/><h3>\r\nUntergetauchter Dieb geschnappt: 25-Jähriger in Haft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387350_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei einer Routinekontrolle im Bozner Industriegebiet ist der Staatspolizei am Donnerstag ein polizeibekannter 25-Jähriger ins Netz gegangen. Der Mann hatte bereits im Oktober einen Diebstahl in der Notaufnahme <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/untergetauchter-dieb-geschnappt-25-jaehriger-in-haft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">des Bozner Spitals begangen.<\/a>