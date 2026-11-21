<h3>\r\nKüchelbergtunnel feierlich eröffnet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387593_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zahlreiche Interessierte feierten am Samstag <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kuechelbergtunnel-feierlich-eroeffnet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Fertigstellung des Küchelbergtunnels in Meran<\/a>.<BR \/><h3>\r\nGrippesaison: Was tatsächlich schützt und hilft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387596_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zahlreiche Südtiroler leiden derzeit unter Husten, Schnupfen, Fieber und Gliederschmerzen: Die Grippesaison ist angelaufen. Während Erkältungen zumeist harmlos verlaufen, kann eine echte Grippe (Influenza) schwere Komplikationen verursachen. Dr. Doris Hager-Prainsack, Ärztin und Präsidentin des Instituts für Allgemeinmedizin und Public Health Bozen, erklärt die Unterschiede zwischen Grippe und Erkältung, die Wirksamkeit von Hausmitteln und Medikamenten, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grippesaison-was-tatsaechlich-schuetzt-und-hilft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">über wichtige Warnsignale und Präventionsmaßnahmen.<\/a><BR \/><h3>\r\nNico Santos als Coach: Bozner Zayed erzählt von seiner Zeit bei „The Voice“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387599_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Kurz vor dem Halbfinale ist für den Bozner Ziad Houaoui (Künstlername: Zayed) bei „The Voice of Germany“ Schluss. Der talentierte Bozner kämpfte sich bis in die Team-Fights, stets unterstützt von Coach Nico Santos. Wie blickt der junge Künstler auf die Zeit bei der Talent-Show zurück? Was läuft hinter den Kulissen ab und welchen Eindruck hat der Singer-Songwriter Nico Santos bei dem Bozner hinterlassen? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ein-bozner-mischt-die-show-auf-hinter-den-kulissen-von-the-voice-of-germany" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Interview lässt Zayed einen Blick hinter die Kulissen werfen.<\/a><BR \/><h3>\r\nDas Monster von Florenz: Wer tötete die acht Liebespaare?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387602_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es ist einer der rätselhaftesten Kriminalfälle Italiens: Acht Liebespaare, 16 Tote und ein Serienmörder, dessen Identität bis heute nicht zweifelsfrei geklärt ist. Das „Monster von Florenz“ versetzte zwischen 1968 und 1985 die Toskana in Angst und Schrecken. Nun hoffen die Ermittler, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-monster-von-florenz-wer-toetete-die-acht-liebespaare" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dem Täter mithilfe moderner DNA-Analysen doch noch auf die Spur zu kommen.<\/a><BR \/><h3>\r\nJubel nach wildem Duell: Der FC Südtirol kann“s doch noch!<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387605_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zwei Monate lang mussten die Südtiroler Fans auf diesen Moment warten: Der FCS hat seine Sieglos-Serie endlich beendet und für ausgelassene Freude im Drusus-Stadion gesorgt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/jubel-nach-wildem-duell-der-fc-suedtirol-kanns-doch-noch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Duell mit Aufstiegsaspirant Cremonese gingen die Wogen gleich mehrfach hoch.<\/a>