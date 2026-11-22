<h3>\r\nWegen zu großen Andrangs: Party im Küchelbergtunnel vorzeitig beendet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387851_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Was als großes Fest gedacht war, fand am Samstagabend ein vorzeitiges Ende: Gegen 22.30 Uhr wurde die Party anlässlich der Eröffnung des Küchelbergtunnels in <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wegen-ueberfuellung-party-im-kuechelbergtunnel-vorzeitig-beendet" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Meran wegen zu großen Andrangs vorzeitig beendet.<\/a><BR \/><h3>\r\nDrogenflug nach Verona? Toter Pilot hatte fast 50 Kilo Haschisch an Bord<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387854_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein tödlicher Flugzeugabsturz, fast 50 Kilogramm Haschisch und ein Pilot mit einer Vorstrafe wegen Drogenhandels: Der Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe des Gardasees gibt den Ermittlern Rätsel auf. In und um das Wrack wurden große Mengen Haschisch entdeckt. Nun steht die Frage im Raum, ob der Pilot die illegale Fracht kurz vor seinem geplanten Weiterflug nach Verona loswerden wollte. Das Kleinflugzeug vom Typ Cessna war in Spanien gestartet und auf dem Weg nach Verona. Am Mittwoch stürzte es im Gebiet von Barcuzzi bei Lonato del Garda in der Provinz Brescia ab. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drogenflug-nach-verona-toter-pilot-hatte-fast-50-kilo-haschisch-an-bord" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Pilot kam bei dem Aufprall ums Leben.<\/a><BR \/><h3>\r\nWolken, Schnee und etwas Sonne: So wird das Wetter in der kommenden Woche<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387857_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Frau Holle kommt erneut zu Besuch – wenn auch nur in Teilen Südtirols. In der kommenden Woche fällt zumindest in höheren Lagen wieder Schnee. Dazwischen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wolken-schnee-und-etwas-sonne-so-wird-das-wetter-in-der-kommenden-woche" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">gibt es viele Wolken und zeitweise auch einige Sonnenstrahlen.<\/a><BR \/><h3>\r\nHeute ist das Fest der Heiligen Cäcilia: Kirchenmusik in Südtirol auf einen Blick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387860_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am heutigen Cäciliensonntag feiern Chöre und Kapellen ihre Schutzpatronin. Anlass genug, einen Blick auf die Tasten zu werfen, und zwar auf jene der Orgel. Wie wird man überhaupt Organist? Und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/heute-ist-das-fest-der-heiligen-caecilia-kirchenmusik-in-suedtirol-auf-einen-blick" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">was macht die Königin der Instrumente so faszinierend?<\/a><h3>\r\nSulden: Auto kommt in Kurve von der Straße ab<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387863_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Unfall am Sonntagvormittag nahe dem Dorf: Ein Autofahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Er konnte sich <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sulden-auto-kommt-in-kurve-von-der-strasse-ab" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">selbst aus dem Auto befreien und blieb unverletzt.<\/a>