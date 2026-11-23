<h3>\r\nPolizeistreife stoppt Fluchtwagen bei Innichen: 26-Jähriger inhaftiert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1388292_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen entzog sich am Freitagabend einer Kontrolle und raste von Österreich in Richtung Grenze bei Winnebach. Die anschließende Flucht der drei Insassen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/polizeistreife-stoppt-fluchtwagen-bei-innichen-26-jaehriger-inhaftiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> führte sie in ein Waldstück – dort verhaftete die Polizei einen 26-Jährigen.<\/a><BR \/><h3>\r\nIn den Skigebieten laufen die letzten Vorbereitungen: Das sagen die Betreiber<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1388295_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Winter lässt grüßen: In großen Teilen des Landes hat es am gestrigen Sonntag bis auf rund 500 Meter herabgeschneit. Zudem ist es frostig kalt. „Der Schnee dürfte in den Bergen also vorerst liegen bleiben“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/in-den-skigebieten-laufen-die-letzten-vorbereitungen-das-sagen-die-betreiber" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ganz zur Freude von Südtirols Skigebieten.<\/a><BR \/><h3>\r\nPaukenschlag um Sinner: Operation und lange Pause<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1388298_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jannik Sinner zieht offenbar die Reißleine: Wie mehrere Medien berichten, soll sich der Sextner Superstar für eine Operation entschieden haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/paukenschlag-um-sinner-er-muss-operiert-werden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine lange Pause wartet.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDurchbruch: Neue Methode verlängert Nachweis von K.-o.-Tropfen deutlich<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1388301_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Party feiern, ein Clubbesuch – und am nächsten Morgen mit einer Riesengedächtnislücke und dem Verdacht aufwachen, betäubt worden zu sein: Das passiert immer wieder, vor allem jungen Leuten. Sie werden ausgeraubt oder sexuell missbraucht, können sich aber an nichts erinnern. Um mögliche Täter zu verfolgen, müssen Opfer die Betäubung erst einmal nachweisen. Doch bei gängigen K.-o.-Tropfen wie GHB ist schon <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/durchbruch-neue-methode-verlaengert-nachweis-von-k-o-tropfen-deutlich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">nach wenigen Stunden in Blut oder Urin keine Spur mehr zu finden – bis jetzt.<\/a>