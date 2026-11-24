<h3>\r\nVillnöß: Leblose Frau in Wohnung aufgefunden<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1387608_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Feuerwehr St. Magdalena Villnöß ist am gestrigen Montag zu einer Türöffnung gerufen worden. Die Carabinieri hatten die Wehr verständigt, nachdem eine Frau, die in der Wohnung lebte, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/villnoess-leblose-frau-in-wohnung-aufgefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">seit längerer Zeit von ihren Angehörigen nicht mehr erreicht werden konnte.<\/a><BR \/><h3>\r\nSo viel kostet ein Stand am Bozner Christkindlmarkt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1388277_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am Donnerstag wird der mittlerweile 35. Bozner Christkindlmarkt eröffnet. Auf Vorschlag des Bozner Verkehrsamtes <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-viel-kostet-ein-stand-am-bozner-christkindlmarkt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hat Bozens Stadtrat kürzlich die heurigen Gebühren für die Marktstände festgelegt.<\/a><BR \/><h3>\r\nWird er wieder richtig gesund? Zuversicht bei Sinner<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1388298_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jannik Sinner hat sich am Dienstagmorgen im finnischen Turku einer Operation am lädierten Knie unterzogen. Zwar muss der 25-Jährige eine lange Pause einlegen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/vollstaendige-genesung-zuversicht-bei-sinner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">seine Zukunft als Tennisspieler ist jedoch nicht in Gefahr<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nNach Suizid von Ex-Polizeichef De Gennaro: Ermittlung um Abschiedsbrief<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1388709_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem mutmaßlichen Suizid des früheren italienischen Polizeichefs Gianni De Gennaro haben Staatsanwälte und Anti-Mafia-Ermittler Untersuchungen aufgenommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-suizid-von-ex-polizeichef-de-gennaro-ermittlung-um-abschiedsbrief" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 78-Jährige war am Wochenende tot in einem Landhaus in der Toskana gefunden worden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nGroßrazzia gegen Drogenhandel: 31 Personen im Visier der Ermittler<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1388430_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Seit den frühen Morgenstunden läuft in Bozen eine groß angelegte Anti-Drogen-Operation der Finanzpolizei. Mehr als 100 Beamte sind an den Ermittlungen und der Vollstreckung von insgesamt 31 richterlichen Maßnahmen beteiligt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grossrazzia-gegen-drogenhandel-31-personen-im-visier-der-ermittler" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Anordnungen wurden vom Ermittlungsrichter am Landesgericht Trient auf Antrag der dortigen Antimafia- und Antiterrorismus-Staatsanwaltschaft erlassen.<\/a>