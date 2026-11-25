<h3>\r\nPfefferspray-Alarm an der „Claudia de’ Medici“: Verursacher ausgeforscht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1389144_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Pfefferspray-Einsatz hat am Mittwochmittag zu einem Großeinsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei an der Oberschule „Claudia de’ Medici“ in Bozen geführt. Zahlreiche Schüler mussten ins Freie gebracht werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/pfefferspray-alarm-an-der-claudia-de-medici-verursacher-ausgeforscht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die verantwortliche Person wurde bereits identifiziert.<\/a><BR \/><h3>\r\nWem gehört das Herz von Jannik Sinner?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1388856_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Während sich die sportlichen Fans des Tennis-Superstars Jannik Sinner (25) Gedanken um sein Knie machen, beschäftigt sich die italienische Klatschpresse mit ganz anderen Fragen: Wem gehört das Herz des Südtirolers? Kaum scheint die Beziehung mit dem dänischen Model Laila Hasanovic (26) Geschichte zu sein, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wem-gehoert-das-herz-von-jannik-sinner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">tauchen bereits die nächsten Frauennamen auf.<\/a><BR \/><h3>\r\nKarriereende! Federica Brignone schockt die Skiwelt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1389147_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Schluss, aus, vorbei – mit einer kurzen Videobotschaft hat Federica Brignone an diesem Mittwochnachmittag ihre Sportlerlaufbahn beendet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/karriereende-federica-brignone-schockt-die-skiwelt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Damit tritt Italiens schillerndste Ski-Persönlichkeit der vergangenen Jahrzehnte überraschend ab.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nBuy Now Pay Later und Kleinkredite: Neue Regeln für Verbraucher<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1389150_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Um Verbraucher besser vor Überschuldung zu schützen, hat die EU neue Regeln für Kleinkredite und „Buy Now Pay Later“ (BNPL) eingeführt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/buy-now-pay-later-und-kleinkredite-neue-regeln-fuer-verbraucher" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Selbst bei geringen Summen wird nun die Kreditwürdigkeit geprüft.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nFreitauch-Weltrekordlerin Jeanine Grasmeijer mit 33 Jahren gestorben<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1389153_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sie gehörte zu den erfolgreichsten Freitaucherinnen ihrer Generation und stellte Weltrekorde auf. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/freitauch-weltrekordlerin-jeanine-grasmeijer-mit-33-jahren-gestorben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun ist die Niederländerin Jeanine Grasmeijer im Alter von nur 33 Jahren gestorben.<\/a>