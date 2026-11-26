<h3>\r\nSieht Einbrecher und schießt in die Luft: Waffenlizenz entzogen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1389510_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein 50-Jähriger aus Trentino-Südtirol hat seine Waffenlizenz verloren, nachdem er im Juli vergangenen Jahres einen Eindringling auf seinem Grundstück entdeckt und einen Schuss in die Luft abgegeben hatte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sieht-einbrecher-und-schiesst-in-die-luft-waffenlizenz-entzogen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Verwaltungsgericht Trient bestätigte nun den Entzug.<\/a><h3>\r\nMit Brummis durch den BBT?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1389513_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wieso eigentlich nicht beim Brennerbasistunnel die Schienen weglassen und ihn für den normalen Lkw-Verkehr öffnen? Im Fall auch nur für Lkw mit Autopilot? „Da hat wohl jemand schlecht geschlafen“, kommentiert ein konsternierter Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mit-brummis-durch-den-bbt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">den Vorschlag der Süd-Tiroler Freiheit (STF).<\/a><h3>\r\nSt. Martin in Thurn: Auto überschlägt sich – Fahrer kommt mit Schrecken davon<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1389516_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am heutigen Donnerstagnachmittag in St. Martin in Thurn. Mit seinem Auto war er von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Glücklicherweise zog er sich keine <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/st-martin-in-thurn-auto-ueberschlaegt-sich-fahrer-kommt-mit-schrecken-davon" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">schweren Verletzungen zu.<\/a><BR \/><h3>\r\n„In wenigen Minuten bin ich nicht mehr da“: De Gennaros letztes Vermächtnis<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1389519_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Kurz vor seinem Suizid rechnet Italiens einst mächtigster Polizeichef Gianni De Gennaro in einem Abschiedsbrief mit den Ermittlern der Justiz ab. Die brisanten Zeilen werfen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/in-wenigen-minuten-bin-ich-nicht-mehr-da-de-gennaros-letztes-vermaechtnis" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ein neues Licht auf die umstrittenen Mafia-Ermittlungen.<\/a><h3>\r\nBozen: Durchgeladene Pistole und Drogen in Wohnung sichergestellt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1389522_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In einer Wohnung in Bozen haben die Carabinieri ein kleines Waffen- und Drogenarsenal ausgehoben. Wie das Landeskommando mitteilt, wurde ein aus einem Nicht-EU-Staat stammender Mann nach mehrtägigen Observationen angezeigt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-durchgeladene-pistole-und-drogen-in-wohnung-sichergestellt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ihm werden der illegale Besitz einer Schusswaffe sowie Drogenhandel vorgeworfen.<\/a>