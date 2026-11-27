<h3>\r\nProbleme beim Auto nach dem Tanken? Das müssen Sie tun<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1390035_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) hat jüngst berichtet, dass immer mehr Bürger sich melden, dass es nach dem Tanken Schäden am Auto gebe. Nun reagiert der Wirtschaftsverband hds auf diese Vorwürfe und erklärt auch, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/probleme-beim-auto-nach-dem-tanken-das-muessen-sie-tun" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">was Sie tun müssen, wenn es Problem gibt.<\/a><BR \/><h3>\r\nLandeskindergeld künftig bis zum 21. Lebensjahr<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1390038_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Südtirols Familien können ab 2027 länger das Landeskindergeld beziehen: Bisher war diese Leistung auf minderjährige Kinder begrenzt (ausgenommen Kinder\/Jugendliche mit Behinderungen), <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/landeskindergeld-kuenftig-bis-zum-21-lebensjahr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">nun wird die Leistung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ausgeweitet.<\/a><BR \/><h3>\r\nVergiftung durch Almkäse: Sieben Millionen Euro Schadenersatz gefordert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1390041_image" \/><\/div>\r\nNach einer schweren Vergiftung auf einer Alm in Coredo vor über drei Jahren lebt ein heute fünfjähriges Mädchen mit bleibenden Schäden. Nun nehmen die Anwälte der Eltern neben dem Pächter auch die öffentliche Hand ins Visier – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vergiftung-durch-almkaese-am-nonsberg-sieben-millionen-euro-schadenersatz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">während im Dorf die Erinnerung an eine noch größere Tragödie wach wird.<\/a><BR \/><h3>\r\nGuido Zingerle: Die bestialischen Verbrechen des „Ungeheuers von Tirol“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1390044_image" \/><\/div>\r\nHeute vor genau 75 Jahren wurde Guido Zingerle – besser bekannt als das „Ungeheuer von Tirol“ – zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine grausamen Verbrechen zählen zu den dunkelsten Kapiteln der Südtiroler Kriminalgeschichte. Er lauerte seinen Opfern in Wäldern auf, verschleppte sie in Höhlen und mordete auf bestialische Weise. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bestialische-morde-heute-vor-75-jahren-wurde-guido-zingerle-verurteilt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seine grausamen Verbrechen lassen einen auch Jahrzehnte später noch erschaudern und fassungslos zurück.<\/a><BR \/><h3>\r\nMit Sinner-Vergleich: Lara Colturi sorgt für Wirbel<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1390047_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit ihrem ersten Weltcupsieg hat sich Lara Colturi noch stärker ins Rampenlicht gebracht. Nun sorgte die 20-jährige Italienerin, die seit viereinhalb Jahren für Albanien an den Start geht, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/mit-sinner-vergleich-lara-colturi-sorgt-fuer-wirbel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mit einer Aussage abseits der Ski-Piste für eine heftige Diskussion.<\/a>