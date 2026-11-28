<h3>\r\nRandalierer, Drogen, Schlägerei: Mehrere Polizeieinsätze in Bozen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1390248_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Er soll die Scheiben mehrerer geparkter Pkw eingeschlagen, Gegenstände entwendet haben und schließlich sogar auf die Polizisten losgegangen sein: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/randalierer-drogen-schlaegerei-mehrere-polizeieinsaetze-in-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das war nur einer der jüngsten Einsätze der Polizei in Bozen im Kampf gegen Eigentumsdelikte, Gewalt und Drogenhandel.<\/a><BR \/><h3>\r\nAbgelaufene Lebensmittel und Hygienemängel bei Kontrollen in Bozen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1390251_image" \/><\/div>\r\nAbgelaufene Lebensmittel, fehlende Preisauszeichnungen und Mängel beim Brandschutz: Bei zwei Kontrollen in Bozen haben die Behörden mehrere Unregelmäßigkeiten festgestellt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/abgelaufene-lebensmittel-und-hygienemaengel-bei-kontrollen-in-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Den betroffenen Betrieben drohen teils empfindliche Geldstrafen, teils bis zu 40.000 Euro Strafe.<\/a><BR \/><h3>\r\nSüdtirol schnieft und hustet mit Corona<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1390254_image" \/><\/div>\r\nSeit einigen Tagen zeigt Südtirols Abwasser-Monitoring einen klaren und eindeutigen Anstieg der Corona-Viren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-schnieft-und-hustet-mit-corona" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf Grippeviren wird noch nicht getestet.<\/a><BR \/><h3>\r\nWaldfamilie: Sozialarbeiterin für 70 Tage suspendiert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1390257_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Waldfamilie aus Palmoli in der Region Abruzzen kann einen wichtigen Etappensieg feiern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/waldfamilie-sozialarbeiterin-fuer-70-tage-suspendiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Sozialarbeiterin, die für die drei von den Eltern Nathan Trevalliion und Catherine Birmingham entfernten Kinder zuständig ist, ist für 70 Tage vom Dienst suspendiert worden.<\/a><h3>\r\nTragischer Einsatz auf der Plose<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1390296_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Rettungseinsatz auf der Plose hat am Samstag ein tragisches Ende genommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tragischer-einsatz-auf-der-plose" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine Person konnte trotz Reanimationsversuchen nicht gerettet werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nMit 46 Jahren: „Fisch“ verpasst Weltcup-Podest nur knapp<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1390299_image" \/><\/div>\r\nEr hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass er mit 46 Jahren noch ganz vorne mit dabei sein kann: Roland Fischnaller <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/mit-46-jahren-fisch-verpasst-weltcup-podest-nur-knapp" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">verpasste am Samstag beim Weltcup im chinesischen Snow Ruyi das Podest als Vierter nur knapp.<\/a>