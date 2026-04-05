<h3>\r\nRiesige Lawine in Pfitsch: 36-Jähriger verschüttet und reanimiert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1297545_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem großangelegten Lawineneinsatz ist es am heutigen Ostersonntag in Pfitsch gekommen. Unterhalb der Grabspitze wurde ein italienischer Tourist von einer Lawine verschüttet. Er konnte geborgen werden, musste von den Einsatzkräften jedoch reanimiert werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/riesige-lawine-in-pfitsch-verschuettete-person-reanimiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 36-jährige Skibergsteiger aus der Provinz Vicenza wurde im kritischen Zustand ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDas große STOL-Oster-Quiz – Wie gut wissen Sie Bescheid?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1297548_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wann wird Ostern gefeiert? Wie lange dauert die Fastenzeit? Und was hat das Ei mit dem Ganzen zu tun? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/das-grosse-stol-oster-quiz-wie-gut-wissen-sie-bescheid-2" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Finden Sie es heraus: im österlichen STOL-Quiz.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nGericht urteilt: Netflix muss Kunden Geld zurückzahlen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1297551_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Netflix-Kunden in Italien könnten womöglich Geld zurückerstattet bekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/gericht-urteilt-netflix-muss-kunden-geld-zurueckzahlen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Gericht in Rom hat entschieden, dass die Preiserhöhungen bei den Abos, die zwischen 2017 und Jänner 2024 abgeschlossen wurden, unzulässig sind.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n„Wir leben an einem der schönsten Plätze der Welt“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1297554_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Er hat viel von der Welt gesehen. Trotzdem – oder vielleicht auch gerade deshalb – ist er heimatverbunden geblieben und stolz auf sein Dorf im hintersten Ahrntal, für das er sich beruflich wie privat einsetzt. Weil er das, was er tut, gerne tut, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/wir-leben-an-einem-der-schoensten-plaetze-der-welt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">empfinde er es nicht als Arbeit, sagt Robert A. Steger – seit Bürgermeister von Prettau.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nEr ist dem Tod begegnet und hat ein zweites Leben: Wolfgang Penn erzählt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1297557_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach einer Routine-OP im Krankenhaus fällt er ins Koma, kämpft tagelang auf der Intensivstation um sein Leben und hat dabei eine Nahtoderfahrung: Wolfgang Penn aus Kastelruth hat dem Tod ins Auge geschaut und genießt seitdem sein „zweites Leben“. Der bekannte Filmproduzent, langjährige Leiter des Missionsamtes der Diözese, Entwicklungshelfer und Ständige Diakon strahlt dabei österliche Freude und Kraft aus. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/er-ist-dem-tod-begegnet-und-hat-ein-zweites-leben-wolfgang-penn-erzaehlt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Podcast erzählt er von seiner überwältigenden Erfahrung.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSinner in Monte Carlo: Verblüffender Trick und Doppelsieg<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1297560_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Masters-1000-Turnier in Monte Carlo ist angelaufen. Mittendrin: Jannik Sinner, der mit einem verblüffenden Trick für Aufsehen sorgte <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinner-in-monte-carlo-verblueffender-trick-und-doppelsieg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und die erste Bewährungsprobe überstanden hat.<\/a>