<h3>\r\nGadertaler Straße: Waldarbeiter von Baumwipfel getroffen und schwer verletzt <\/h3><div class="img-embed"><embed id="1305975_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Samstag entlang der Gadertaler Straße gekommen. Ersten Informationen zufolge soll ein Waldarbeiter beim Fällen eines Baumes im Rahmen von Hangsicherungsarbeiten am Kopf verletzt worden sein. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gadertaler-strasse-waldarbeiter-von-baumwipfel-getroffen-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er wurde per Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus gebracht.<\/a><BR \/><h3>\r\nEine Runde weiter: Jannik Sinner ist unaufhaltbar<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1305978_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Spiel, Satz, Sieg: Jannik Sinner, die Nummer eins der Weltrangliste, spielte am Sonntag zum ersten Mal gegen den Dänen Elmer Møller. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/eine-runde-weiter-jannik-sinner-ist-unaufhaltbar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dieser hielt zwar gut dagegen, musste sich am Ende aber trotzdem geschlagen geben.<\/a><BR \/><h3>\r\nSchüsse beim Korrespondenten-Dinner: Trump unverletzt, Schütze gefasst <\/h3><div class="img-embed"><embed id="1305981_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>US-Präsident Donald Trump ist eigenen Angaben zufolge neuerlich einem Anschlag auf sein Leben entkommen. „Das nehme ich an“, sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus auf die Frage, ob er die Zielscheibe des beim Dinner der White-House-Korrespondenten überwältigten Schützen gewesen sei. Der Mann habe mehrere Waffen gehabt und wollte töten, erklärte Trump. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/zwischenfall-bei-presse-dinner-trump-in-sicherheit-gebracht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Allerdings sei er sehr weit von ihm entfernt gewesen, fügte der Präsident hinzu.<\/a><BR \/><h3>\r\nPkw liegt auf dem Dach: Spektakulärer Unfall in der Pfarrhofstraße<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1305984_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden in Bozen: In der Pfarrhofstraße überschlug sich ein Pkw gegen 5.40 Uhr und blieb auf dem Dach liegen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/pkw-liegt-auf-dem-dach-spektakulaerer-crash-in-der-pfarrhofstrasse" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Insassen wurden ersten Informationen zufolge nicht schwer verletzt.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Teils herausragend“: Experten bewerten Südtirols Weine des Jahrgangs 2025<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1305987_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sofern sie nicht für eine längere Reifung bestimmt sind, lassen sich viele Weine des Jahrgangs 2025 bereits genießen. Doch was zeichnet sie aus? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/teils-herausragend-experten-bewerten-suedtirols-weine-des-jahrgangs-2025" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Fachleute bewerten einen Jahrgang, dessen Lese viel Erfahrung und Präzision erforderte.<\/a><BR \/><h3>\r\nEnde des „Aprilsommers“: So wird das Wetter in der kommenden Woche<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1305990_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wettertechnisch ist die kommende Woche zweigeteilt. Während die Stimmung bis einschließlich Mittwoch von Wolken und einigen Regenschauern getrübt wird, geht es in der zweiten Wochenhälfte freundlich weiter. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ende-des-aprilsommers-so-wird-das-wetter-in-der-kommenden-woche" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zum vollständigen Artikel<\/a>.