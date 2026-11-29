<h3>\r\nNeumarkt: Verkehrsunfall auf Staatsstraße fordert mehrere Verletzte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1390575_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Brennerstaatsstraße (SS12) bei Neumarkt sind am Sonntagmittag mehrere Menschen verletzt worden; darunter auch eine sechsköpfige Familie. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/neumarkt-verkehrsunfall-auf-staatsstrasse-fordert-mehrere-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Drei Personen wurden in den Fahrzeugwracks eingeklemmt und mussten von den Einsatzkräften mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden.<\/a><h3>\r\nEin Grizzly in Bozen: Die bewegte Geschichte von Bär Pippo<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1390578_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Grizzly mitten in Bozen – was heute kaum vorstellbar ist, war jahrzehntelang eine Selbstverständlichkeit. Bär Pippo war eine kleine Berühmtheit, sein Gehege ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ein-grizzly-in-bozen-die-bewegte-geschichte-von-baer-pippo" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch wie kam der Bär eigentlich nach Bozen und warum wurde er zum Zankapfel in der Stadtverwaltung.<\/a><BR \/><h3>\r\nViel Sonnenschein, aber es bleibt kalt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1390581_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In der kommenden Woche strahlt die Sonne fast pausenlos vom Himmel. Dazu gibt es klirrende Kälte mit Tiefsttemperaturen weit unter der Null-Grad-Grenze. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/viel-sonnenschein-aber-es-bleibt-kalt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter lesen Sie hier.<\/a><h3>\r\nEs sind Bilder, die heute verschwunden sind: Frauen waschen mit<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1390584_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Waschbrett und Holzschaffl, Familien haben 15 Kinder und mehr. In seinem neuen Buch „Vergangene Tage, gelebte Geschichten“ erzählt der Ahrntaler Hans Rieder von alten Bräuchen, harter Arbeit und tiefem Gottvertrauen. Er öffnet ein Fenster in die bäuerliche Welt von einst. „Besonders die Kirche und der christliche Glaube spielten im Alltag der Menschen eine wichtige Rolle“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vom-leben-wie-es-einmal-war" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> sagt der Autor im Interview.<\/a><h3>\r\nHaben Sie auch den Teufel gesehen, Don Paolo Renner?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1390587_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Furchtbare Gestalt, Feueraugen, röchelnde Stimme: In seinen jetzt veröffentlichten Tagebüchern erzählt Papst Franziskus (1936-2025), dass er in seinem Leben dreimal „den Teufel gesehen“ habe. Eine schaurige Begegnung. Kann das jedem und jeder von uns passieren? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/haben-sie-auch-den-teufel-gesehen-don-paolo-renner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Priester und Theologe Paolo Renner sagt, was es mit dem Satan auf sich hat und er empfiehlt einen wirksamen Exorzismus.<\/a>