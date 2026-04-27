<h3>\r\nVIDEO | Bozen: Großer Ast stürzt auf Linienbus – Mädchen verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1306446_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Kurz vor Schulbeginn sorgte am heutigen Montag in Bozen ein Zwischenfall an einer Bushaltestelle in der Cadorna-Straße für Aufregung: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-grosser-ast-stuerzt-auf-linienbus-maedchen-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein herabstürzender Ast beschädigte einen Linienbus und traf eine Schülerin. Die Feuerwehr sicherte den Bereich, die Ermittlungen laufen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nHund in Antholz von Wolf attackiert – „Bin froh, dass er überhaupt noch lebt“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1306449_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hund-von-wolf-in-antholz-attackiert-bin-froh-dass-er-noch-lebt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Spaziergang am Antholzer See endete für einen Einheimischen und seinen Hannoveraner Schweißhund in einem Albtraum. Nahe der Enzianhütte kam es zur direkten Konfrontation mit einem Wolf – mit blutigen Folgen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nTausende Bauern protestieren am Brenner<\/h3>\n\n<video-jw video-id="QnNT35GQ"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Tausende Mitglieder des gesamtstaatlichen Bauernverbands Coldiretti versammelten sich heute mit einer klaren Botschaft am Brenner. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/tausende-bauern-protestieren-am-brenner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Zentrum des Protests stehen die stark gestiegenen Produktionskosten, mehr Transparenz bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln sowie der Schutz der heimischen Landwirtschaft.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nTerlaner hat 160.000 „Leichen im Keller“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1306452_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der 75-jährige Terlaner Helmut Pfanzelter ist leidenschaftlicher Sammler. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/fundgrube-alter-erinnerungen-160000-sterbebilder-im-keller" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sein Keller ist eine Fundgrube alter Erinnerungen, historischer Relikte und restaurierter Gegenstände. Mittendrin: über 160.000 Sterbebilder, alphabetisch geordnet – jedes einzelne von ihm selbst gelesen und per Hand einsortiert.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nABSTIMMUNG: „Frauen sollten zu Hause bei den Kindern bleiben“?<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="545233" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Die aufgezeichnete und auf der Webseite der Gemeinde Sand in Taufers veröffentlichte Sitzung des Gemeinderates vom 22. April sorgte für Empörung in ganz Südtirol: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/abstimmung-frauen-sollten-zu-hause-bei-den-kindern-bleiben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bürgermeister Josef Nöckler erzählt von einem Vorfall mit weiblichen öffentlichen Bediensteten in Bozen und will damit eine äußerst bedenkliche persönliche Meinung begründen: „Frauen sollten zu Hause bleiben bei den Kindern“, sagte er unter anderem. <\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nGroße Trauer um Luis Thaler<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1306455_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) trauert um seinen Ehrenpräsidenten Luis Thaler. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-luis-thaler" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Luis Thaler war eine prägende Persönlichkeit für die Entwicklung der Seniorenarbeit in Südtirol. Im Jahr 1987 wurde er zum ersten Präsidenten des neu gegründeten Verbandes der Altersheime Südtirols gewählt und übte dieses Amt bis 1995 mit großem Engagement aus.<\/a>