<h3>\r\nUnzulässige Preisabsprachen: Dolomiti Superski will Skifahrer entschädigen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1306725_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dolomiti Superski will mit einem millionenschweren Entschädigungspaket ein Verfahren wegen mutmaßlicher Preisabsprachen beenden. Verbraucherschützer von Assoutenti bemängeln, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/preisabsprachen-bei-dolomiti-superski-30-millionen-deal-sorgt-fuer-kritik" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das geplante Rückerstattungssystem sei diskriminierend.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n Wirbel um Begnadigung von Berlusconi-Vertrauter Minetti<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1306860_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Begnadigung der ehemaligen lombardischen Regionalpolitikerin Nicole Minetti durch Staatspräsident Sergio Mattarella sorgt in Rom für Wirbel. Die frühere Vertraute des 2023 verstorbenen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi war wegen Begünstigung von Prostitution im Bunga-Bunga-Skandal rechtskräftig zu einer Haftstrafe von fast vier Jahren verurteilt und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/wirbel-um-begnadigung-von-berlusconi-vertrauter-minetti" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">vom Präsidenten im Februar begnadigt worden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDemo in Nordtirol: Totalsperre der Brennerautobahn am 30. Mai<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1306806_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die vom Bürgermeister der Nordtiroler Gemeinde Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, als Privatperson für den 30. Mai beantragte Demonstration auf der Nordtiroler Brennerautobahn (A13) vor allem wegen der überbordenden Verkehrsbelastung ist von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck nicht untersagt worden. Aufgrund der Versammlung wird von 11 bis 19 Uhr eine Totalsperre der Autobahn sowie der Brennerstraße (B182) und Ellbögener Straße (L38) eingerichtet, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/demo-in-nordtirol-totalsperre-der-brennerautobahn-am-30-mai" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hieß es am Dienstag.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSpitzenamt in der Schlangengrube<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1306863_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die mit bis zu 110.000 Euro dotierte Leitung des Amts für Zeremoniell im Landtag ist ab 1. Mai vakant: Um den Job beworben haben sich bei einem internen Aufruf Amtsinhaberin Helen Seehauser und der Direktor des Landesamtes für Wissenschaft und Forschung der Abteilung Innovation, Manuel Gatto. Allerdings ist Sand im Getriebe, denn das Landtagspräsidium prüft einen anonymen Brief mit Vorwürfen gegen Seehauser. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/spitzenamt-in-der-schlangengrube" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie bezeichnet diese als „haltlos“ und prüft rechtliche Schritte.<\/a><BR \/><h3>\r\nDrogenfund: Eine Tonne Mohnkapseln im Pustertal beschlagnahmt<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1306563_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Großer Drogenfund im Pustertal: Am vergangenen Wochenende hat die Finanzpolizei im Rahmen einer Kontrolle nahezu eine Tonne getrockneter Mohnkapseln beschlagnahmt – einer der größten Funde dieser Art in Italien. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drogenfund-eine-tonne-mohnkapseln-im-pustertal-beschlagnahmt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gegen einen ausländischen Lkw-Fahrer wurde Anzeige erstattet<\/a>.