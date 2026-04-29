<h3>\r\nBozen: Tödlicher Verkehrsunfall – Radfahrerin (46) von Lkw erfasst<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1307352_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am heutigen Mittwochmorgen in Bozen ereignet: Ein Lkw ist mit einer Radfahrerin kollidiert. Die 46-jährige Anila Kurcani hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-toedlicher-verkehrsunfall-radfahrerin-von-lkw-erfasst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Details<\/a>.<BR \/><h3>\r\nEin Brief, der tief berührt: Huang Pengs Schwester dankt Südtiroler Helfern<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1307355_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In einem zutiefst bewegenden, handschriftlichen Brief hat Huang Qimei, die Schwester des im Villnösser Tal tödlich verunglückten Chinesen Huang Peng, ihren aufrichtigen Dank für den unermüdlichen Einsatz und das große Mitgefühl der Einsatzkräfte zum Ausdruck gebracht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ein-brief-der-tief-beruehrt-huang-pengs-schwester-dankt-suedtiroler-helfern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier das Schreiben in voller Länge<\/a>.<BR \/><h3>\r\nBetrüger immer dreister: Carabinieri decken gefährliche Doppelmasche auf<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1307358_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Carabinieri in Meran schlagen Alarm: Betrüger setzen zunehmend auf raffinierte Methoden, um ihre Opfer unter Druck zu setzen. In einem aktuellen Fall ist es den Ermittlern gelungen, einen sogenannten „doppelten Betrug“ aufzudecken. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-betrueger-geben-sich-als-bank-und-carabinieri-aus-zwei-anzeigen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zwei Personen aus dem Großraum Neapel wurden angezeigt<\/a>.<BR \/><h3>\r\nSeelische Erste Hilfe: „Trösten ist nicht möglich, aber beruhigen“ <\/h3><div class="img-embed"><embed id="1307361_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wenn Menschen mit einer plötzlichen Todesnachricht konfrontiert werden, ist es für sie wie ein Tsunami: Manche schreien, manche erstarren. Und manche begreifen es erst in kleinen Portionen, erzählt Marlene Kranebitter, Landesleiterin der Notfallseelsorge im Weißen Kreuz. Die Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger helfen im schwersten Augenblick, die ersten drei bis vier Stunden zu überstehen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/seelische-erste-hilfe-troesten-ist-nicht-moeglich-aber-beruhigen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Trösten ist nicht möglich – man kann aber beruhigen, über die Atmung, berichtet Kranebitter.<\/a><BR \/><h3>\r\nScharfe Kritik an Brennersperre: „So geht man mit Nachbarn nicht um“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1307364_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Totalsperre des Brennerkorridors am 30. Mai aufgrund der Demo auf bzw. bei der Brennerautobahn (A13) sorgt für heftige Diskussionen. Scharfe Kritik daran kam nicht nur aus Südtirol, sondern auch aus Bayern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/scharfe-kritik-an-br" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Wogen gehen hoch.<\/a><BR \/><h3>\r\nBleibt es regnerisch? So wird das Südtirol-Wetter<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1307367_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Erste Gewitter haben Südtirol Regen gebracht – lokal mit starken Niederschlägen. Doch die Wetterberuhigung lässt nicht lange auf sich warten: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/erste-gewitter-in-suedtirol-ab-morgen-wieder-sonnig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ab dem morgigen Donnerstag kehrt die Sonne zurück<\/a>.