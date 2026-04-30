<h3>\r\nNach tragischem Unglück: Trauer um Anila Kurçani (46)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1307772_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tragischem-unglueck-trauer-um-anila-kurcani-46" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach dem tragischen Radunglück am gestrigen Mittwoch in Bozen, herrscht große Trauer: Bei dem Unfall hat die 46-jährige Anila Kurçani ihr Leben verloren.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nKryptobetrug: Der Vinschger Manuel Batista (36) muss in Dubai ins Gefängnis<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1307793_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Kryptobetrug rund um das Netzwerk EXW beschäftigt die österreichische Justiz seit mehr als drei Jahren – einer der Hauptverdächtigen: der Vinschger Manuel Batista. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kryptobetrug-der-vinschger-manuel-batista-36-muss-in-dubai-ins-gefaengnis" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 36-jährige ehemalige Badminton-Spieler gilt neben zwei Mitangeklagten als einer der Initiatoren des Systems, das laut Anklage mehr als 40.000 Opfer und einen Schaden von mindestens 20 Millionen Euro verursacht haben soll. Nun wurde Batista in Dubai zu einer Haftstrafe verurteilt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nPodcast | Ulli Mair: „Es ist schwer, eine ehrliche Antwort zu geben“<\/h3>\n\n<video-jw video-id="AJJ5O8Qr"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Über viele Jahre war sie als harte Oppositionspolitikerin bekannt, die sich kein Blatt vor den Mund nahm. Seit zweieinhalb Jahren sitzt sie nun selbst in der Landesregierung. Wie schwierig ist dieser Rollenwechsel? <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/podcast-ulli-mair-ich-will-kein-opfer-sein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie viel lässt sich tatsächlich umsetzen, wo stößt sie an politische Grenzen – und welche Rolle spielen die Freiheitlichen aktuell in der politischen Landschaft Südtirols? Darüber spricht Arnold Sorg mit Landesrätin Ulli Mair im STOL-Podcast „Politik aus erster Hand“.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nMühlsteiger: „Sie müssen uns verstehen! Wir versinken in Verkehr und Lärm“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1307796_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Unmut über die Verkehrsbelastung entlang der Brennerroute erreicht einen neuen Siedepunkt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/muehlsteiger-sie-muessen-uns-verstehen-wir-versinken-in-verkehr-und-laerm" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Trotz des Widerstands der Wirtschaftsverbände und der Politik hält der Bürgermeister der Gemeinde Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, an seiner Blockade am 30. Mai fest. Im Interview erklärt er nun die Beweggründe und seine Forderungen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nMillionen-Betrug mit Photovoltaik: Finanzwache deckt Netzwerk auf<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1307775_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Finanzpolizei von Trient hat einen massiven Steuerbetrug und die unrechtmäßige Erlangung von Fördergeldern im Energiesektor aufgedeckt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/millionen-betrug-mit-photovoltaik-finanzwache-deckt-netzwerk-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Zentrum stehen sieben Unternehmen mit fiktivem Sitz im Trentino, die eine deutsche Muttergesellschaft haben. Es geht um entzogene Einnahmen von über 60 Millionen Euro und erschwindelte Prämien in Millionenhöhe.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nApril: Wo es am wärmsten und wo es am kältesten war – Und wie es weitergeht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1307778_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/april-wetter-hoechstwerte-tiefstwerte-und-wie-es-im-mai-weitergeht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Drei Grad über dem Durchschnitt, kaum Regen und frühsommerliche Temperaturen: Der heurige April geht als einer der wärmsten seit Beginn der Messungen in die Wetterstatistik ein. Meteorologen sprechen von einem außergewöhnlichen Monat – und der Start in den Mai verspricht schönes, sonniges Wetter.<\/a>