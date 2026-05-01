<h3>\r\nKlausen: Helmut Gasser (50) von Kleinbagger erdrückt – tot<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308183_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/klausen-einheimischer-von-kleinbagger-erdrueckt-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In Klausen hat sich ein tragischer Arbeitsunfall ereignet. Der 50-jährige Helmut Gasser aus Leitach kam dabei in den Weinbergen ums Leben.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nZerstörung auf Kinderspielplätzen: Gemeinde Eppan schlägt Alarm<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308186_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Fälle von mutwilliger Sachbeschädigung haben in Eppan zuletzt verstärkt zugenommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zerstoerung-auf-kinderspielplaetzen-gemeinde-eppan-schlaegt-alarm" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Betroffen sind dabei insbesondere öffentliche Spielplätze und Einrichtungen für Kinder – Orte, die eigentlich Raum für Freude, Bewegung und Begegnung bieten sollten“, sagt die zuständige Gemeindereferentin Petra Prackwieser.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n„Wer in Südtirol arbeitet, muss sich auch das Leben leisten können“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308189_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/wer-in-suedtirol-arbeitet-muss-sich-auch-das-leben-leisten-koennen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Anlässlich des Tages der Arbeit richtet die Vorsitzende der Sozialen Mitte der SVP, Gabi Morandell, einen klaren Appell an Politik, Wirtschaft und Sozialpartner: „Wer in Südtirol arbeitet, muss sich auch ein Leben in Südtirol leisten können.“<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nTödlicher Unfall am Mazziniplatz: Zeugen entlasten Lkw-Lenker<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308192_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zwei Gutachter werden zum Hergang des fatalen Verkehrsunfalls am Mazziniplatz in Bozen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-unfall-am-mazziniplatz-zeugen-entlasten-lkw-lenker" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bei dem am 24. November 2022 die Lehrerin Margherita Giordano (34) von einem Betonmischer erfasst und tödlich verletzt wurde, angehört. Indes wurde der Lenker des Lkw durch die Aussage zweier Stadtpolizisten entlastet.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nNach Motorradunfall: 29-Jähriger stirbt im Krankenhaus<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308195_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="Nach Motorradunfall: 29-J%C3%A4hriger stirbt im Krankenhaus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 29-jährige Giovanni Simonini aus Serravalle bei Rovereto ist nach einem schweren Verkehrsunfall im Krankenhaus gestorben.<\/a>