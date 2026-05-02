<h3>\r\nKlausen: Große Trauer um Helmut Gasser (50)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308366_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Klausen herrscht Trauer um Helmut Gasser. Der 50-Jährige war am gestrigen Freitag bei Arbeiten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/klausen-grosse-trauer-um-helmut-gasser-50" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">in seinen Weinbergen in Leitach tödlich verunglückt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n„Timmy“ ist frei: Buckelwal erfolgreich in der Nordsee ausgesetzt<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308369_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Schiffskonvoi zur Freisetzung des mehrmals an der deutschen Ostseeküste gestrandeten Buckelwals war am frühen Samstagmorgen weiter auf Kurs in der Nordsee, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/timmy-ist-frei-buckelwal-erfolgreich-in-der-nordsee-ausgesetzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wo man den Wal nun in die Freiheit entließ.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nZwischen Erfolg und Gefahr: Bergführer warnen vor härteren Zeiten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308372_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein insgesamt positives Jahr, aber ein Winter, der nachdenklich stimmt: Südtirols Berg- und Skiführer blicken zurück – zwischen beruflichem Aufbruch, veränderten Bedingungen in den Alpen und Entwicklungen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zwischen-erfolg-und-gefahr-bergfuehrer-warnen-vor-haerteren-zeiten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die die Zukunft ihres Berufs prägen werden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nZwischen Insta und Religionsunterricht: Barbara Prantl geht jetzt neue Wege<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308375_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit ihren Kochvideos begeistert Barbara Prantl aus St. Pauls bei Eppan Hunderttausende Menschen auf Instagram und Facebook. Was viele vielleicht nicht wissen: Die quirlige Food-Influencerin unterrichtet seit zehn Jahren Religion an der Grundschule. „Für viele Kinder ist dieses Fach ein wichtiger Berührungspunkt mit dem Glauben“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zwischen-insta-und-religionsunterricht-barbara-prantl-geht-jetzt-neue-wege" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">erzählt sie und gewährt im Interview Einblicke in ihren „anderen“ Berufsalltag.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nVonn blickt nach vorn: „Vielleicht trete ich zurück“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308378_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Lindsey Vonn hat in einem ausführlichen Interview über ihre Zukunft im Skisport gesprochen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/vonn-blickt-nach-vorn-vielleicht-trete-ich-zurueck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die nicht ungewisser sein könnte.<\/a><h3>Italiens Sportwelt trauert: Alex Zanardi ist tot<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308381_image" \/><\/div>\r\nDer ehemalige Formel-1-Pilot und spätere Behindertensportler Alessandro Zanardi ist im Alter von 59 Jahren gestorben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/italiens-sportwelt-trauert-alex-zanardi-ist-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dies teilte seine Familie mit.<\/a>