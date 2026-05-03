<h3>\r\nEdle Ritter und mittelalterliche Klänge in der Wiege Tirols<\/h3>Am Wochenende findet im Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte Schloss Tirol das traditionelle Mittelalterfest statt. Zahlreiche Besucher versetzen sich für einige Stunden in die Epoche der Ritter und Burgen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/stolze-ritter-und" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat vor Ort mit den Organisatoren und einigen historischen Darstellern gesprochen und zeigt Bilder von Schaukämpfen, Musikern und Tänzerinnen.<\/a><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="LpHul1N3"><\/video-jw>\n\n<BR \/><h3>\r\nIn Frieden, gut versorgt – und trotzdem chronisch schlecht gelaunt: Was uns fehlt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308504_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Unser Land hat vieles, doch die Stimmung ist irgendwie am Boden: Es wird gejammert, gefordert und gerauft, als stünden wir kurz vor dem Abgrund. Warum macht uns der Wohlstand nicht glücklich? Das gelingt nur mit dem Zauberstab der Zufriedenheit, sagt Erika von Payr aus Laas im Vinschgau. Sie hat daher ein Buch über „Die Kunst zufrieden zu sein“ geschrieben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/in-frieden-gut-versorgt-und-trotzdem-chronisch-schlecht-gelaunt-was-uns-fehlt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Podcast-Studio erzählt sie, warum ihr dieses Thema so am Herzen liegt, und welche Rolle Gefühle und Glaube dabei spielen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nVerdacht: Ehemann betäubt und entmannt – 35-Jährige aus dem Bangladesch festgenommen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308507_image" \/><\/div>\r\nEine 35-jährige Frau hat im süditalienischen Angri (Provinz Salerno) ihren Ehemann betäubt und entmannt. Die Tatverdächtige wurde festgenommen, berichteten die Ermittler. Der 41 Jahre alte Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verdacht-ehemann-betaeubt-und-entmannt-35-jaehrige-aus-dem-bangladesch-festgenommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Als mögliches Tatmotiv gilt ein Streit über die Lebenssituation des Paares.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nPrüfungen: So lieferst du, wenn es zählt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308510_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Noch gut eineinhalb Monate, dann ist es wieder so weit: Das Schuljahr ist zu Ende. Für die einen ein Grund, Luftsprünge zu machen, für die anderen der blanke Horror. Denn nicht wenige junge Menschen, die vor dem Abschluss einer Schulstufe oder eines Studiums stehen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/liefern-wenn-es-zaehlt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">spüren schon jetzt jeden Tag, wie der Druck zunimmt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nKämpfer und Inspiration: Sportwelt trauert um Zanardi<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308513_image" \/><\/div>\r\nIn seiner Gegenwart verlor Klagen jede Bedeutung. Alessandro Zanardi umgab eine besondere Aura. Er verströmte einfach ein gutes Gefühl, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/kaempfer-und-inspiration-sportwelt-trauert-um-zanardi" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">er blieb Optimist auch in schwersten Situationen.<\/a>