<h3>\r\nSulden: Zwei Bergsteiger vom Ortler gerettet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308933_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Erfolgreich wurden gestern zwei Bergsteiger gerettet. Ein Mann und eine Frau aus der Slowakei brachen gegen 3 Uhr morgens von der Tabarettahütte zu einer Bergtour auf. Auf ihrer Tour durchstiegen sie die Nordwand des Ortlers und waren noch bis in die Abendstunden unterwegs. Aufgrund von Erschöpfung konnten sie aber dann nicht mehr selbstständig absteigen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sulden-zwei-bergsteiger-vom-ortler-gerettet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Daher setzen sie einen Notruf ab.<\/a><h3>\r\nRückwärts an der Mautstelle? In Italien drohen harte Strafen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308936_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein kurzer Moment der Ungeduld kann auf den Autobahnen italienweit und dementsprechend auch hierzulande extrem teuer werden – es droht nicht nur ein saftiges Bußgeld, sondern weitere empfindliche Sanktionen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/rueckwaerts-an-der-mautstelle-warum-dieser-alltaegliche-fehler-sehr-teuer-wird" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><h3>\r\nDie Sportwelt liegt Jannik Sinner zu Füßen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308939_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit seinem Triumph beim Masters-1000-Turnier in Madrid hat Jannik Sinner einmal mehr Tennisgeschichte geschrieben. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/tennis\/die-sportwelt-liegt-jannik-sinner-zu-fuessen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Kein Wunder, dass die Sportwelt den 24-Jährigen anschließend hochleben ließ.<\/a><h3>\r\nGift auf Kinderspielplätzen in Natz-Schabs? Was ist da dran?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308942_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Schon wieder Gift auf Kinderspielplätzen in Natz-Schabs gefunden“: Unter diesem Titel hat die Bürgerliste Natz-Schabs in einer Presseaussendung darauf aufmerksam gemacht, dass auf dem Kinderspielplatz Hintersun in Natz und jenem in Viums erhöhte Werte des Pflanzenschutzmittels Fluazinam gefunden worden seien. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gift-auf-kinderspielplaetzen-in-natz-schabs-was-ist-da-dran" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der für die Landwirtschaft zuständige Gemeindereferent Helmut Plaikner spricht von Panikmache, der genannte Wert liege knapp über der Nachweisgrenze.<\/a><h3>\r\nVandalismus in Bozner WOBI-Anlage: „Wir schlafen nicht mehr“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308945_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Wir schlafen nicht mehr“, sagt ein Anwohner der WOBI-Wohnanlage in der Bozner Cagliari-Straße. Immer wieder würden Gruppen sehr junger Personen nachts randalieren, gegen Türen treten, Scheiben zerstören und auch Eingänge beschädigen. „Wir reden teils von Kindern zwischen zehn und fünfzehn Jahren, die unbeaufsichtigt unterwegs sind“, heißt es von Seiten mehrerer Mieter. Dutzende Familien sprechen von einer kaum mehr tragbaren Situation.<h3>\r\nTeuerung nimmt zu – Massive Mehrbelastung für Familien in Südtirol<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308948_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Krieg im Nahen Osten verteuert das Leben auch in Südtirol. Die Inflation in Italien stieg im April laut Statistikamt Istat auf 2,8 Prozent. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/teuerung-nimmt-zu-mehrbelastung-fuer-familien-steigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Verbraucherverband Codacons rechnet mit massiven Mehrkosten für Familien.<\/a><h3>\r\nBrieftaube Dorothea – Eine Taube als Beifahrer und Familienmitglied<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1308951_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine Taube, die morgens ans Bett kommt, stubenrein ist und mit dem Auto mitfährt? Alltag für Taubenpapa Michael Bübl aus Ernstbrunn in Niederösterreich. Vor rund sechs Monaten rettete er eine schwerverletzte Brieftaube, die kaum Überlebenschancen hatte – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brieftaube-dorothea-eine-taube-als-beifahrer-und-familienmitglied" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">heute ist Brieftaube Dorothea ein fixes Familienmitglied.<\/a><h3>\r\nViele Raika-Bancomaten in Südtirol „spuckten“ nicht: Was war da los?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1309002_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Da will man seinen Feiertag genießen und etwas Geld ausgeben, doch nein – die Technik streikt: am 1. Mai ging bis 16 Uhr nichts mehr bei vielen Bankomaten des Raiffeisenverbundes. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/warum-nichts-mehr-ging-bei-den-bancomaten-des-raiffeisenverbundes" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Zudem fiel die Banking-App aus und das Online-Banking flach.<\/a>