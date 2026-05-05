<h3>\r\nSüdtirol hat die höchsten Benzinpreise Italiens<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1309128_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Negativer Spitzenreiter Südtirol: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/benzinpreis-in-suedtirol-italienweit-am-hoechsten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nirgends in Italien ist der Benzinpreis nach den jüngsten Preiserhöhungen infolge der Energiekrise höher als in Südtirol.<\/a><h3>\r\nAnna Negri aus Kaltern: Vor 4 Jahren ein Spenderorgan, jetzt 2 Goldmedaillen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1309317_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Einer neuen Studie der Uni Bozen zufolge weist Südtirol im gesamtstaatlichen Vergleich eine überaus niedrige Bereitschaft bei der Organverfügung auf. Hier möchte Anna Negri, die vor vier Jahren eine neue Niere bekommen hat, Aufklärungsarbeit leisten. Soeben hat die Schülerin aus Kaltern, die gerade für die Matura büffelt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/anna-negri-aus-kaltern-vor-4-jahren-ein-spenderorgan-jetzt-2-goldmedaillen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bei den Italienmeisterschaften in Bari zwei Goldmedaillen in den Sprintbewerben geholt.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Für Mama war es hart“: Sinners Worte gehen unter die Haut<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1309134_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Tennis-Superstar Jannik Sinner hat sich nach seinem Triumph in Madrid von seiner emotionalen Seite gezeigt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/fuer-mama-war-es-hart-sinners-worte-gehen-unter-die-haut" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seine Worte gehen unter die Haut.<\/a><h3>\r\nTierischer Besuch: Rehbock bei Oberschule gefilmt<\/h3>\n<iframe src="\/\/content.jwplatform.com\/players\/PCJnl5J3-VjLBFSOg.html" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="auto"><\/iframe>\n<BR \/><BR \/> Aufregung am Dienstagvormittag vor einer Bozner Oberschule. Ein Rehbock verirrte sich auf das Gelände des Realgymnasiums in der Fagenstraße. Einige Schüler zückten das Handy und filmten das Wildtier, das vermutlich von den nahegelegenen Berghängen bis vor die Schule gekommen war. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/tierischer-besuch-rehbock-bei-oberschule-gefilmt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Vorfall erinnert an das Jahr 2008, als ein Hirsch am helllichten Tag durch die Bozner Altstadt gerannt war.<\/a><BR \/><h3>\r\nGift auf Spielplätzen in Natz-Schabs? „Kind müsste 10 Kilo Grad essen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1309320_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Bürgerliste Natz-Schabs hat auf erhöhte Werte des Pflanzenschutzmittels Fluazinam auf Spielplätzen in Viums und Natz (Hintersun) hingewiesen und der Gemeindeverwaltung Versäumnisse beim Schutz vor der Abdrift vorgeworfen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gift-auf-spielplaetzen-in-natz-schabs-das-sagt-der-sanitaetsbetrieb" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf Anfrage ordnet die Sektion für Umweltmedizin des Dienstes für Hygiene und Öffentliche Gesundheit im Sanitätsbetrieb die gemessenen Werte ein.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nExperten fürchten um Buckelwal Timmy: „Glauben nicht, dass er noch lebt“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1309323_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der nach einer wochenlangen Odyssee und mehrfachen Strandungen an der deutschen Ostseeküste von einer privaten Initiative in die Nordsee gebrachte Buckelwal ist nach Einschätzung von Experten wahrscheinlich tot. Es sei davon auszugehen, dass das extrem geschwächte Tier „nicht genug Kraft besaß, um längerfristig im tiefen Wasser zu schwimmen, und nicht mehr lebt“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/experten-fuerchten-um-buckelwal-timmy-glauben-nicht-dass-er-noch-lebt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">teilte das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund am Dienstag mit.<\/a>