<h3>\r\nBILDER | Die schönsten Ostermomente der STOL-Leser<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1297815_image" \/><\/div>\r\nZu Ostern möchten wir die schönsten Momente aus Südtirol sammeln! Ob liebevoll bemalte Ostereier, kreative „Osterhasen“, traditionelle Bräuche, festlich gedeckte Tische, oder besondere Augenblicke mit Familie und Freunden – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/bilder-die-schoensten-ostermomente-der-stol-leser" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">zahlreiche STOL-Leser beteiligten sich bereits an der Osteraktion.<\/a><BR \/><h3>\r\nSteigende Spritpreise: So lässt sich sparen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1297818_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Autofahren ist in diesen Tagen ein teures Vergnügen. Der konfliktbedingt steigende Spritpreis sorgt hierzulande nicht nur für verärgerte Gesichter, sondern auch für leere Brieftaschen. Die Verbraucherzentrale Südtirol hat daher einige Tipps parat, wie man trotz der hohen Preise an der <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/steigende-spritpreise-so-laesst-sich-sparen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zapfsäule seinen Kontostand schont.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach Lawinenabgang im Pfitschtal: Skitourengeher weiter in Lebensgefahr<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1297821_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Skitourengeher, der am gestrigen Ostersonntag im Bereich der Grabspitze im hinteren Pfitschtal von einer Lawine verschüttet worden ist, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-lawinenabgang-im-pflerschtal-skitourengeher-weiter-in-lebensgefahr" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> schwebt weiterhin in Lebensgefahr.<\/a><BR \/><h3>\r\nTradition und Tempo: Das Haflinger-Galopprennen in Meran<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1297824_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es ist der große Auftritt der „Blondinen“: Traditionell wird die Rennsaison am Meraner Pferderennplatz am Ostermontag mit dem Haflinger-Galopprennen eröffnet. Dann fliegen wieder Tradition und Tempo, Heimatgefühl und Herzklopfen über die Rennbahn. Und das seit 130 Jahren. E <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/tradition-und-tempo-das-haflinger-galopprennen-in-meran" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ine Tradition, die klein begann und heute Kultstatus hat.<\/a><BR \/><h3>\r\nBrand bei Welsberg: Wiese zwischen Straße und Bahnlinie in Flammen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1297827_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am heutigen Ostermontag ist bei Welsberg ein Wiesenstück in Brand geraten. Die Flammen breiteten sich im Bereich zwischen der Umfahrungsstraße und der Bahnlinie aus und sorgten für einen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brand-bei-welsberg-wiese-zwischen-strasse-und-bahnlinie-in-flammen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aufwendigen Feuerwehreinsatz.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>g9up