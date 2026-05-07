<h3>\r\nArbeitsunfall in Kastelruth: Mann gerät mit Hand in Maschine<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1309980_image" \/><\/div>\r\nBei landwirtschaftlichen Arbeiten in Tisens (Kastelruth) hat sich am heutigen Donnerstagmorgen ein Mann schwer an der Hand verletzt. Er musste mit dem Notarzthubschrauber <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/arbeitsunfall-in-tisens-mann-geraet-mit-hand-in-maschine" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ins Krankenhaus geflogen werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nWie Säben nach München kommt: Ein Kloster und der FC Bayern<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1309983_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Für eingefleischte Fußballfans ist die Säbener Straße in München auch über Deutschland hinaus ein Begriff: Sie steht symbolisch für den FC Bayern. Seit 77 Jahren ist das dortige Vereins- bzw. Trainingsgelände das Herzstück des Vereins. Wenige wissen aber, dass Kloster Säben Namensgeber <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wie-saeben-nach-muenchen-kommt-ein-kloster-und-die-fussballwelt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">für die Straße im Münchner Bezirk Untergiesing-Harlaching ist.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nBurgstall: Notruf – dann Eskalation: Mann greift Carabinieri und Passanten an<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1309986_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein rätselhafter Notruf führt die Carabinieri in Burgstall zu einem 48-Jährigen in Ausnahmezustand – doch die Situation gerät schnell außer Kontrolle. Der Mann verweigert seine Personalien, beleidigt die Beamten und geht schließlich sogar auf sie und zwei Passanten los. Erst nach einer körperlichen Auseinandersetzung gelingt die Festnahme. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/burgstall-48-jaehriger-greift-carabinieri-und-passanten-an" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier.<\/a><BR \/><h3>\r\nNeurologin aus Bozen wartet seit Jahren auf Anerkennung ihrer Titel durch Rom<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1309989_image" \/><\/div>\r\nEinen kafkaesken Albtraum durchlebt die aus Bozen stammende Neurologin Dr. Doris Kuen (41) in Bezug auf die Anerkennung ihres Studien- und Fachärztetitels. Jegliche Bemühungen sind bisher im Sande verlaufen, seit <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/neurologin-aus-bozen-wartet-seit-jahren-auf-anerkennung-ihrer-titel-durch-rom" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">August 2023 muss sie gezwungenermaßen der Dinge harren.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nBrenner: Zwei Männer nach Ladendiebstählen verhaftet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1309992_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Staatspolizei hat am gestrigen Mittwoch am Brenner zwei ausländische Staatsbürger wegen schwerem Diebstahl verhaftet. Die beiden Männer sollen in <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brenner-zwei-maenner-nach-ladendiebstaehlen-verhaftet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehreren Geschäften eines Einkaufszentrums Waren gestohlen haben.<\/a>