<h3>\r\nUnfassbar: Lkw-Fahrer mit über drei Promille gestoppt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1310448_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf der Brennerstaatsstraße bei Kardaun kam es in den vergangenen Tagen zu einem gefährlichen Vorfall mit einem Sattelzug, der durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdete. Ein aufmerksamer Hinweis an die Notrufnummer führte schließlich zum Eingreifen der Stadtpolizei. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brennerstaatsstrasse-lkw-fahrer-mit-ueber-drei-promille-gestoppt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier.<\/a><BR \/><h3>\r\nSchlagen Sie zu! Das s+ Abo gibt's jetzt für nur 3,99 Euro im Monat!<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1310451_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sie möchten Zugang zu exklusiven Artikeln, fundierter Berichterstattung und spannenden Hintergrundgeschichten auf STOL und SportNews? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt: Testen Sie unser s+ Abo – fünf Monate lang für nur 3,99 Euro im Monat! Denn mit s+ lesen Sie, was andere verpassen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jetzt-zuschlagen-das-s-abo-gibts-jetzt-fuer-nur-399-euro-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Schlagen Sie jetzt zu.<\/a><BR \/><h3>\r\nAb August: Elektronische Identitätskarte wird Pflicht – Was Sie wissen müssen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1310454_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit 3. August 2026 tritt in Italien eine weitreichende Neuerung im Bereich der Identitätsdokumente in Kraft: Die klassische Papier-Identitätskarte verliert ihre Gültigkeit (unabhängig vom ursprünglichen Fälligkeitsdatum), und es wird verpflichtend, eine elektronische Identitätskarte (Carta d’Identità Elettronica – CIE) zu besitzen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ab-august-elektronische-identitaetskarte-cie-wird-pflicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Details lesen Sie hier.<\/a><BR \/><h3>\r\nPer Aufzug zum Kloster: Das sind die Pläne für den Säbener Berg<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1310463_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wie viel Zukunft verträgt der Säbener Berg? Im Zentrum eines Informationsabends in Klausen sprachen Politik, Kirche und Fachleute am Donnerstag über die Bedeutung Säbens und eine mögliche Erschließung des heiligen Bergs von Tirol. Das enorme Interesse der Bevölkerung zeigt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/aufzug-auf-den-saebener-berg-beste-variante-vorgestellt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Säben bewegt die Herzen.<\/a><BR \/><h3>\r\nVerstärkte Kontrollen auf Baustellen – mehrere Anzeigen nach Verstößen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1310457_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auf Baustellen im Pustertal und Gadertal wird derzeit genauer hingeschaut als sonst: Die Carabinieri haben gleich <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verstaerkte-kontrollen-auf-baustellen-mehrere-anzeigen-nach-verstoessen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehrere gravierende Verstöße aufgedeckt.<\/a><BR \/><h3>\r\nLana: Nesträuber gefasst<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1310460_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Lana sind mutmaßliche Vogeldiebe ausgeforscht und gestellt worden. Nach einer Meldung des Landesforstkorps über die Anwesenheit von drei Personen, die im Verdacht standen, Vögel zu fangen, leitete die Polizeistation Meran gezielte Ermittlungen ein. Die Verdächtigen waren den Strafverfolgungsbehörden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lana-nestraeuber-gefasst" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> bereits wegen ähnlicher Vorfälle bekannt.<\/a>