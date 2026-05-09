<h3>\r\nBozen: 26-Jähriger randaliert – Festnahme<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1310802_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Staatspolizei hat in Bozen einen Mann festgenommen, der auf dem Dominikanerplatz für Unruhe gesorgt hatte und sich bei der Kontrolle <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-26-jaehriger-randaliert-festnahme" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">gegen die Beamten zur Wehr setzte.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n181 km\/h! Pusterer (18) flieht vor Polizei – Radfahrer stürzt zu Boden<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1310805_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit fast doppelt so hoher Geschwindigkeit wie erlaubt liefert sich ein 18-Jähriger Pusterer eine riskante Flucht vor der Polizei in Osttirol – mit mehreren Insassen im Auto. Die spektakuläre Verfolgungsjagd endet erst in einer Hauseinfahrt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtiroler-raser-liefert-sich-verfolgungsjagd-mit-polizei-181-kmh" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">nachdem sogar ein Radfahrer zu Sturz kommt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nTodesfall Chizzali: Bahn frei für Spurensuche in Handy und PC<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1310808_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Können Handy und PC mehr Licht in die Umstände bringen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/todesfall-chizzali-bahn-frei-fuer-spurensuche-in-handy-und-pc" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die zum Tod des Bozner Rechtsanwalts Nikolaus Chizzali (60) geführt haben?<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nMeraner RTL-Reporter Ruffa trifft auf Gianna Nannini<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1310811_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gianna Nannini ist Ikone des italienischen Rock und sprengt seit jeher Konventionen. Beim Treffen mit dem Meraner RTL-„Exclusiv“-Reporter Matthäus Ruffa <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/meraner-rtl-reporter-ruffa-trifft-auf-gianna-nannini" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">gab sie Einblicke in ihr bewegtes Seelenleben und ihre Verbindung zur Kurstadt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nFC Südtirol in Schockstarre: „Die Spieler sind zerstört“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1310814_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es war ein dramatischer Abend im Bozner Drusus-Stadion, einer mit einem ganz bitteren Ende für den FC Südtirol. Nach dem Remis gegen Juve Stabia stehen die Weiß-Roten mit einem Bein in der Serie C. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/fc-suedtirol-in-schockstarre-die-spieler-sind-zerstoert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Trainer sucht nach Erklärungen – und nach einer Lösung.<\/a>