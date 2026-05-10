<h3>\r\nTragischer Unfall im Ultental: 29-jährige Einheimische tot<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1311066_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Sonntag im Ultental gekommen. Eine 29-jährige Einheimische verlor dabei ihr Leben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-unfall-im-ultental" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu hier.<\/a><BR \/><h3>\r\nSchenna: Bauer bei Arbeitsunfall schwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1311069_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem Arbeitsunfall ist es am Sonntag in Schenna gekommen. Ein Bauer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schenna-bauer-bei-arbeitsunfall-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zum vollständigen Artikel.<\/a><BR \/><h3>\r\nDas sind die schönsten Muttertags-Fotos der STOL-Leser<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1311072_image" \/><\/div>\r\nMuttertag ist Anlass, um innezuhalten und Danke zu sagen. Wir zeigen die schönsten Momente, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/bilder-das-sind-die-schoensten-muttertags-fotos-der-stol-leser" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">festgehalten von unseren Leserinnen und Lesern.<\/a><BR \/><h3>\r\nFür berühmten Freund: Sinner unterbricht Training<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1311075_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Rom gibt es derzeit nur ein Sport-Thema: Jannik Sinner. Der Sextner Superstar begeistert beim Masters-Turnier die Massen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/fuer-beruehmten-freund-sinner-unterbricht-training" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und unterbricht für einen prominenten Gast bzw. Freund das Training<\/a>. <BR \/><h3>\r\nAlarmsignale: Wann die Partnerschaft bröckelt – und was dann hilft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1311078_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Wir haben uns auseinandergelebt“: So begründen viele Paare das Scheitern ihrer Liebe. Oft ist es die Erschöpfung durch die Kinder, die das Fundament zerfrisst. Das beobachtet auch der Familienseelsorger Toni Fiung. Er zeigt in seinem neuen Buch, wie Eltern trotz des täglichen Trotts ein Paar bleiben. Im Podcast erklärt der Priester, woran Ehen scheitern, welche Signale davor warnen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/alarmsignale-wann-die-partnerschaft-broeckelt-und-was-dann-hilft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und wie die Liebe dennoch überlebt.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Niggl“ Oberhollenzer: Auf den Hund gekommen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1311081_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Leben von Nikolaus „Niggl“ Oberhollenzer stehen nach seiner Ehefrau Sabrina und den beiden Kindern Leonhard und Johanna vor allem seine beiden Hunde Ludwig und Gustl im Mittelpunkt. Als Hundeführer der Bergrettung im AVS und deren Landesreferent dreht sich beim 41-Jährigen seit Jahren vieles um das Zusammenspiel von Mensch und Tier – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/niggl-oberhollenzer-auf-den-hund-gekommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">im Training wie auch im Ernstfall.<\/a>