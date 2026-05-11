<h3>\r\nGroße Trauer um Anna Seebacher (29)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1311549_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Große Trauer herrscht im Sarntal und im Ultental nach dem tragischen Unglück von Anna Seebacher Breitenberger. Die 29-Jährige war in der Nacht von Samstag auf den gestrigen Sonntag <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-anna-seebacher-29" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mit ihrem Auto tödlich verunglückt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nReaktionen auf Mila-Brimi-Fusion: „Das könnte schon zum Problem werden“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1311552_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die beschlossene Fusion von Mila und Brimi zum Milchhof Südtirol sorgt für Aufsehen – über die Branche hinaus. Während Politik und Wissenschaft den Zusammenschluss als überfällig feiern, herrscht bei den <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/reaktionen-auf-mila-brimi-fusion-das-koennte-schon-zum-problem-werden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mitbewerbern in Südtirol auch Skepsis.<\/a><BR \/><h3>\r\nKontrollen auf Baustellen im Wipptal: Sieben Anzeigen wegen Verstößen<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1311555_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Für Recht und Ordnung zwischen Betonmischern und Stahlgerüsten: Auf insgesamt acht Baustellen im gesamten Gebiet des Wipptals wurden in den vergangenen Tagen Kontrollen durchgeführt, dabei wurden sieben Anzeigen verhängt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/kontrollen-auf-baustellen-im-wipptal-sieben-anzeigen-wegen-verstoessen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Details lesen Sie hier.<\/a><h3>Hantavirus: Welche Risiken gibt es für Südtirol?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1311558_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Kreuzfahrtschiff, das tagelang keinen Hafen anlaufen darf, drei Todesfälle, ein „tödliches Virus aus Südamerika“ – die Berichterstattung über das Hantavirus verunsichert weltweit viele Menschen. Was steckt tatsächlich hinter diesem Virus? Wie hoch ist das <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hantavirus-welche-risiken-gibt-es-fuer-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Risiko für die öffentliche Gesundheit – auch in Südtirol?<\/a><BR \/><h3>\r\nNach Diebstählen: 25-Jähriger beißt Polizisten bei Verhaftung<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1311561_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Er soll Handys und einen Rucksack mit einem Computer gestohlen haben und im Stadtzentrum dann einen Polizisten angegriffen haben: Ein junger <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-diebstaehlen-25-jaehriger-beisst-polizisten-bei-verhaftung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mann wurde jüngst in Bozen verhaftet.<\/a>