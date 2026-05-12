<h3>\r\nBrand in Bozen – Berufsfeuerwehr: „Verdacht auf Brandstiftung“<\/h3>\n\n<video-jw video-id="G6HQk5aD"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>In der Nacht auf heute ist – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/feuer-in-bozner-kondominium-83-bewohner-evakuiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie berichtet<\/a> – im Kondominium in der Alessandriastraße 50 in Bozen ein großes Feuer ausgebrochen. 83 Personen mussten evakuiert werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brand-in-bozen-berufsfeuerwehr-verdacht-auf-brandstiftung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Experten der Bozner Berufsfeuerwehr waren vor Ort, um die Brandursache zu ermitteln. Sie gehen von Brandstiftung aus.<\/a><h3>\r\nSinner kennt kein Erbarmen – außer nach dem Match<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1312008_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Jannik Sinner bleibt für Italiener unbesiegbar! Im 19. Duell mit einem Azzurro feierte der Weltranglistenerste am Dienstag in Rom seinen 19. Sieg. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/tennis\/sinner-kennt-kein-erbarmen-ausser-nach-dem-match" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Danach sendete er eine tolle Botschaft an seinen Gegner.<\/a><h3>\r\nSchnee bis auf 1500 Meter: Jetzt kehrt in Südtirol die Sonne zurück<\/h3>\n\n<video-jw video-id="1JfwjhjQ"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Wie angekündigt hat die Kaltfront in Südtirol noch einmal Schnee bis in höhere Tallagen gebracht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schnee-bis-auf-1500-meter-jetzt-kehrt-in-suedtirol-die-sonne-zurueck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach Regen und winterlichen Bildern am Morgen setzt sich nun aber wieder die Sonne durch.<\/a><h3>\r\nMann belebte sie wieder: „Er ist mein lebensrettender Engel“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1311969_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Als die Nordtirolerin Verena W. bewusstlos auf der Couch liegt, beginnt ihr Mann Markus sofort mit der Reanimation – mehr als zehn Minuten lang kämpft er um ihr Leben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mann-belebte-sie-wieder-er-ist-mein-lebensrettender-engel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine Geschichte über Angst, Erste Hilfe und darüber, warum die 50-Jährige heute wieder mit neuer Lebensfreude nach vorne blickt.<\/a><h3>\r\nABSTIMMUNG: Ortspolizei in Südtirol stärken und ausbauen?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1311972_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Gesetzentwurf zur Reform der Ortspolizei hat eine wichtige Hürde genommen. Im Juni soll der Landtag darüber entscheiden – mit dem Ziel, die Lokalpolizei deutlich aufzuwerten und auszubauen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/abstimmung-ortspolizei-in-suedtirol-staerken-und-ausbauen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was sagen Sie dazu?<\/a><h3>\r\n„Es hagelt stärker und großflächiger“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1311975_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Schon der zweite Hagelschlag in diesem Frühjahr: Die Schäden halten sich zwar in Grenzen, ärgerlich ist es für die Obstbauern aber allemal: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/es-hagelt-staerker-und-grossflaechiger" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Montagabend sind während der Gewitter Hagelkörner niedergeprasselt, darunter in Eppan, Meran, Algund, Riffian, Passeier, Lana, Laurein, Teilen des Sarntals, am Regglberg und im Raum Brixen.<\/a>