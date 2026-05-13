<h3>\r\nAb morgen: Regen, Gewitter und Schnee in Südtirol –Temperatursturz<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1312416_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die sogenannten Eisheiligen machen ihrem Namen in diesem Jahr alle Ehre: In Südtirol hat es bereits merklich abgekühlt – und die unbeständige Witterung hält weiter an. Am morgigen Donnerstag und am Freitag bringt ein Wetterumschwung Regen, Gewitter und sogar Schnee in die Täler und Berge. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ab-morgen-regen-gewitter-und-schnee-in-suedtirol-temperatursturz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gleichzeitig gehen die Temperaturen deutlich zurück.<\/a><BR \/><h3>\r\nMühlen in Taufers: Ein Stück Dorfgeschichte ist nicht mehr<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1312419_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die sogenannte Oberste Mühle in Mühlen in Taufers war ein Stück Dorf- und Wirtschaftsgeschichte. In dem historischen Gebäudekomplex waren einst eine Kornmühle, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/muehlen-in-taufers-ein-stueck-dorfgeschichte-ist-nicht-mehr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ein Sägewerk und ein Elektrizitätswerk untergebracht.<\/a><BR \/><h3>\r\nMega-Sperre am Brenner: „Umfahren Sie Nordtirol großräumig“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1312422_image" \/><\/div>\r\nWie mehrmals berichtet, kommt es am Samstag, 30. Mai, zu einer umfangreichen Sperre des gesamten Brennerkorridors. Grund ist eine von einer Privatperson angemeldete Versammlung, die auf einer Entscheidung des Gerichts basiert. Die Behörden richten einen klaren Appell an alle Verkehrsteilnehmer: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/mega-sperre-am-brenner-umfahren-sie-nordtirol-grossraeumig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Nordtirol an diesem Tag großräumig umfahren.“<\/a><BR \/><h3>\r\nTod der Tochter vorgetäuscht, um Ex-Kollegin zu betrügen<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1312425_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine Frau aus Venetien soll eine ehemalige Kollegin aus Südtirol mit einer erfundenen Tragödie um Tausende Euro erleichtert haben. Die Carabinieri in Wolkenstein <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tod-der-tochter-vorgetaeuscht-um-ex-kollegin-zu-betruegen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">deckten den Betrug nach intensiven Ermittlungen auf.<\/a><BR \/><h3>\r\nDiebeslager entdeckt: Waren im Wert von 1000 Euro sichergestellt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1312428_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Versteckt hinter einem Busch fanden Beamte im Bahnhofspark Meran dutzende gestohlene Produkte, von Lebensmitteln bis hin zu Kosmetika. Auch ein Damen-E-Bike wurde entdeckt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/diebeslager-entdeckt-waren-im-wert-von-1000-euro-sichergestellt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bei dem es sich ebenfalls um Diebesgut handeln könnte.<\/a>