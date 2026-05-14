<h3>\r\nVIDEO | Messerstecherei auf offener Straße in Bozen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1312800_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach einer brutalen Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag auf dem Casagrande-Platz in Bozen wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Bei der Schlägerei unter mehreren jungen Männern wurde ein Beteiligter so schwer verletzt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-messerstecherei-auf-offener-strasse-mann-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dass ihm droht, sein Ohr zu verlieren.<\/a><h3>Familie Giovanett aus Tramin: Die ersten Reisbauern Südtirols<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1312803_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am Samstag, 16. Mai, wird italienweit der Tag der Gastronomie begangen. Dieser ist heuer dem Nahrungsmittel Reis gewidmet. Christian und Mariagrazia Giovanett aus Tramin haben es <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/familie-giovanett-aus-tramin-die-ersten-reisbauern-suedtirols" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">als Erste geschafft, Reis in Südtirol anzubauen.<\/a><BR \/><h3>\r\nLebensretter in Uniform: Staatspolizisten retten deutschem Radfahrer das Leben<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1312806_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wenn wenige Momente über Leben und Tod entscheiden: Ende April haben zwei Beamte der Quästur Bozen, Polizeihauptkommissar Lorenzo Vason und Polizeiobermeister Marco Di Palma, in Eppan einem deutschen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lebensretter-in-uniform-staatspolizisten-retten-deutschem-radfahrer-das-leben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Touristen das Leben gerettet.<\/a><BR \/><h3>\r\nAchammer kontert Freiheitlichen-Angriff: „Eine sehr antiquierte Ansicht“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1312809_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Freiheitlichen haben Bildungslandesrat Philipp Achammer angekreidet, den Minderheitenschutz in Südtirol zu gefährden, indem er an mehrsprachige Schulen denkt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/achammer-kontert-freiheitlichen-angriff-das-ist-eine-sehr-antiquierte-ansicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun kontert Achammer ebenso scharf.<\/a><BR \/><h3>\r\nVIDEO | Wie im Winter – Schneefall in Südtirol<\/h3>\n\n<video-jw video-id="yFRVr6f6"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Die Eisheiligen machen ihrem Namen alle Ehre. In Südtirol schneit es am heutigen Donnerstag in machen Gebieten wie im Winter. Und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/video-wie-im-winter-schneefall-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">es ist merklich kühler geworden.<\/a><BR \/><h3>\r\nSo trinkt Südtirol – und das dürfte viele überraschen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1312812_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Weniger Promille, mehr Bewusstsein: In Südtirol geht der Trend klar zu einem maßvollen oder sogar einem gänzlich alkoholfreien Lebensstil. Eine aktuelle Astat-Erhebung zeigt, warum viele bewusst verzichten – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-trinkt-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und welche Gründe dabei besonders zählen.<\/a><BR \/><h3>\r\nRaub, schwere Körperverletzung und Diebstahl: Gesuchter Straftäter gefasst<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1312815_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei verstärkten Grenzkontrollen am Brenner haben Beamte der Staatspolizei einen 20-Jährigen ohne gültige Papiere angehalten. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen mehrerer Straftaten vor – er wurde <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/raub-schwere-koerperverletzung-und-diebstahl-gesuchter-straftaeter-festgenommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ins Gefängnis von Bozen gebracht.<\/a>