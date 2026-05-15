<h3>\r\nArbeitsunfall in Vetzan: Asmir Slomic (51) tödlich verunglückt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313211_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In der Industriezone Vetzan, in der Gemeinde Schlanders, ist es am heutigen Freitagmorgen zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vetzan-toedlicher-arbeitsunfall" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 51-Jährigen Asmir Slomic wurde ersten Angaben zufolge unter einem Gabelstapler eingeklemmt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten.<\/a><BR \/><h3>\r\nÜberraschender Abgang: Hinteregger verlässt die IDM<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313292_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/ueberraschender-abgang-hinteregger-verlaesst-die-idm" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Geschäftsführer Erwin Hinteregger wird seinen Führungsauftrag bei IDM Südtirol nicht verlängern. Sein Vertrag läuft am 31. März 2027 aus. Damit endet seine Zeit an der Spitze des Südtiroler Wirtschaftsdienstleisters nach acht Jahren.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nPODCAST | Frau Künig, ist die SVP sexy für Jugendliche?<\/h3>\n\n<video-jw video-id="B2CB9g7S"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Sie ist 26 Jahre alt, Vorsitzende der Jungen Generation in der SVP und gilt als eine der jungen Stimmen ihrer Partei: Anna Künig. Mit 23 Jahren kandidierte sie für den Landtag – den Einzug schaffte sie knapp nicht, politisch aktiv blieb sie aber dennoch. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/podcast-frau-kuenig-ist-die-svp-sexy-fuer-jugendliche" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie groß ist das politische Interesse der Jugend in Südtirol? Fühlen sich junge Menschen von der Politik ernst genommen? Und wie viel Einfluss hat die Junge Generation tatsächlich innerhalb der SVP? Das will Arnold Sorg im STOL-Podcast „Politik aus erster Hand“ von Anna Künig wissen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nMinisterpräsidentin Meloni: „Geschafft, was vielen vor uns nicht glückte“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313295_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte ihr Wort gegeben – und es auch gehalten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/ministerpraesidentin-meloni-geschafft-was-vielen-vor-uns-nicht-glueckte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mit dem Ja des römischen Senates ist die Reform des Südtiroler Autonomiestatutes nun geschriebener Buchstabe. In einer Stellungnahme, die die Regierungschefin s+ zukommen ließ, bringt sie ihre Freude darüber zum Ausdruck.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDie Aufsteiger und Absteiger der Woche – Stimmen Sie ab!<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="576377" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="576378" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-aufsteiger-und-absteiger-der-woche-stimmen-sie-ab-84" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jeden Freitag ermittelt STOL die Auf- und Absteiger der Woche. Hierfür gibt die Redaktion jeweils drei Antwortmöglichkeiten vor, unter denen Sie aussuchen bzw. für die Sie abstimmen können. Machen Sie mit!<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSteger: „Heimatpolitik heißt nicht nur schneidige Reden halten“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313214_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/steger-heimatpolitik-heisst-nicht-nur-schneidige-reden-halten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nachdem der Senat an diesem Mittwoch in letzter Lesung das Verfassungsgesetz zur Autonomiereform genehmigt hat, lud die SVP am heutigen Freitag zu einer Pressekonferenz – und feierten „jüngsten Meilenstein in der Geschichte der Südtiroler Autonomie“.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSchwerer Unfall auf der A22: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313217_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwerer-unfall-auf-der-a22-motorradfahrer-lebensgefaehrlich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am heutigen Freitagvormittag ist es auf der Brennerautobahn A22 auf der Höhe von Kastelruth zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>------------------------------------<h3>\r\nSchlagen Sie zu! Das s+ Abo gibt's jetzt für nur 3,99 Euro im Monat!<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313298_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sie möchten Zugang zu exklusiven Artikeln, fundierter Berichterstattung und spannenden Hintergrundgeschichten auf STOL und SportNews? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt: Testen Sie unser s+ Abo – fünf Monate lang für nur 3,99 Euro im Monat! Denn mit s+ lesen Sie, was andere verpassen. Schlagen Sie jetzt zu.