<h3>\r\nEppan: Gesuchter Straftäter liefert sich Verfolgungsjagd mit Ortspolizei<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313535_image" \/><\/div>\r\nIn Eppan hat sich ein Autofahrer einer Verkehrskontrolle der Ortspolizei entziehen wollen und ist mit hoher Geschwindigkeit über die Umfahrungsstraße geflüchtet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/eppan-gesuchter-straftaeter-liefert-sich-verfolgungsjagd-mit-ortspolizei" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Den Beamten gelang es schließlich, den Mann zu stoppen.<\/a><h3>\r\nWas wurde eigentlich aus dem allerersten „Zett“-Hochzeitspaar?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313538_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Vom Leben geküsst wurden Irene Lunger und Christian Mair am Tag ihrer Hochzeit in Frangart\/Eppan. Was am 9. März 1996 aber kaum jemand ahnt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/was-wurde-eigentlich-aus-dem-allerersten-zett-hochzeitspaar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Paar wird mit seiner Hochzeitsanzeige am Tag danach Teil einer Premiere – es war die allererste ihrer Art in Südtirol.<\/a><h3>\r\nSterzing: Unbekannte beschädigen Geldautomaten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313541_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In der Nacht auf den heutigen Samstag haben Unbekannte in der Ing.-Karl-Linder-Straße in Sterzing einen Geldautomaten mit Feuer beschädigt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sterzing-unbekannte-beschaedigen-geldautomaten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Ermittlungen laufen, die Täter konnten bislang nicht ausgeforscht werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nCastori mahnt: „Es ist noch alles möglich“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313544_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>FCS-Trainer Fabrizio Castori ist nach dem 0:0 in Bari zufrieden mit der Reaktion seiner Mannschaft. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/castori-mahnt-es-ist-noch-alles-moeglich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch vor dem Rückspiel in Bozen warnt der Routinier eindringlich vor Rechenspielen.<\/a> Am kommenden Freitag in Bozen reicht den Weiß-Roten aufgrund der besseren Tabellenplatzierung ein weiteres Unentschieden zum Klassenerhalt in der Serie B.