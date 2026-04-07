<h3>\r\n„Luis, wir werden uns nicht mehr oft grüßen“ – Durnwalder erinnert an Peter Brugger<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1298178_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="Peter Brugger (rechts) als Brautf%C3%BChrer von Luis Durnwalder (links) und Gerda Furlan (Mitte)." target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zum 40. Todestag von Peter Brugger erinnert sich Altlandeshauptmann Luis Durnwalder im Gespräch mit STOL an einen engen Freund, politischen Wegbegleiter und prägenden Ratgeber. Er spricht über Bruggers Einfluss auf sein eigenes Leben, die dramatischen Momente rund um die Paketschlacht von 1969 – und über einen Satz, den er nie vergessen wird.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nTreibstoff wird knapp: Immer mehr Flughäfen in Italien geraten unter Druck<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1298181_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/treibstoff-wird-knapp-immer-mehr-flughaefen-in-italien-geraten-unter-druck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehrere italienische Flughäfen melden mittlerweile Einschränkungen bei der Treibstoffversorgung: Hinter den Engpässen stehen nicht nur logistische Probleme, sondern möglicherweise auch globale Machtverschiebungen im Energiemarkt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nTrump eskaliert: „Heute Nacht könnte eine ganze Zivilisation sterben“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1298184_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Donald Trump verschärft kurz vor Ablauf seines Ultimatums (endet um 2 Uhr Früh) noch einmal deutlich seine Rhetorik gegenüber der Führung in Teheran. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/trump-ohne-deal-wird-eine-ganze-zivilisation-heute-nacht-sterben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf seiner Plattform Truth Social erklärte der US-Präsident: „Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen und nicht zurückkehren. Das ist nicht mein Wunsch, doch es scheint unvermeidlich.“<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDisco-Lizenz für „Club La Perla“ in Meran ausgesetzt: Was der Betreiber sagt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1298217_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/disco-lizenz-fuer-club-la-perla-in-meran-ausgesetzt-wie-es-jetzt-weiter-geht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nachdem am Osterwochenende im „Club la Perla“ in der Cavour-Straße die Lichter ausblieben, hoffen die Betreiber nun, am kommenden Freitag wieder aufsperren zu können. Bürgermeisterin Katharina Zeller hatte jüngst die Disco-Lizenz des Lokals ausgesetzt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSchwerer Skiunfall in Ratschings: 13-Jähriger schwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1298187_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwerer-skiunfall-in-ratschings-13-jaehriger-erleidet-schaedelhirntrauma" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es sollte einer der letzten Skitage der Saison werden, endete allerdings für zwei Skifahrer im Krankenhaus – bei einem Skiunfall am heutigen Dienstagvormittag in Ratschings erlitt ein 13-Jähriger schwere und ein 22-Jähriger erhebliche Verletzungen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nABSTIMMUNG: Jetzt schon bis zu 28 Grad in Südtirol, ist das normal?<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="509263" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/abstimmung-jetzt-schon-bis-zu-28-grad-in-suedtirol-ist-das-normal" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die aktuell ungewöhnlich hohen Temperaturen sorgen für frühsommerliche Verhältnisse: Sind 28 Grad Anfang April normal? „Die aktuellen Temperaturen liegen deutlich über dem langjährigen Durchschnitt“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.<\/a>