<h3>\r\nWaltherpark: Ladendiebe ausgeforscht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313808_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Beamte der Staatspolizei haben im Einkaufszentrum Waltherpark in Bozen zwei Ladendiebe geschnappt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/waltherpark-ladendiebe-ausgeforscht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die beiden Männer aus Georgien wurden angezeigt.<\/a><BR \/><h3>\r\n<MasterTitel>Amokfahrt in Modena: Zwei Verletzte in Lebensgefahr<\/MasterTitel><\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313811_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nachdem im Zentrum von Modena am Samstag ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern hineingefahren ist, wächst die Sorge um die acht Verletzten. Zu ihnen zählen eine deutsche und eine polnische Touristin, wie der Bürgermeister von Modena, Massimo Mezzetti am Sonntag bestätigte. Zwei Verletzten, einer 55-jährigen Frau und einem 52-Jährigen, mussten die Beine amputiert werden. Die Frau schwebe noch in akuter Lebensgefahr. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/amokfahrt-in-modena-zwei-verletzte-in-lebensgefahr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier die Details<\/a>. <BR \/><h3>\r\nSinner vor Showdown: „Das passiert mir normal nie“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313814_image" \/><\/div>\r\nJannik Sinner musste am Samstagnachmittag gegen Daniil Medvedev nachsitzen, zog schlussendlich aber souverän ins Endspiel von Rom ein. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinner-vor-showdown-das-passiert-mir-normal-nie" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Anschließend kam die Nummer 1 der Welt ins Plaudern<\/a>. <BR \/><h3>\r\nZum Wochenende hin grüßt der Sommer <\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313817_image" \/><\/div>\r\nNach einem durchwegs sonnigen Sonntag geht es zunächst wechselhaft in die kommende Woche. Zum Wochenende hin sendet der Sommer jedoch seine Vorboten aus. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zum-wochenende-hin-gruesst-der-sommer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier<\/a>. <BR \/><h3>\r\nTausende Schützen und Marketenderinnen treffen sich in Innsbruck<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313820_image" \/><\/div>\r\nDort, wo einst erbittert gegeneinander gekämpft wurde, haben sich am Sonntag rund 11.000 Schützen, Marketenderinnen und Musikanten aus dem Bundesland Tirol, aus Südtirol, dem Trentino\/Welschtirol und aus Bayern <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tausende-schuetzen-und-marketenderinnen-treffen-sich-in-innsbruck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">zum Höhepunkt des 28. Alpenregionstreffens der Schützen getroffen<\/a>. <BR \/><h3>\r\nWenn Elternsein die Liebe wegfrisst<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313823_image" \/><\/div>\r\nEin prickelndes Paar bleiben, auch wenn Kinder kommen: Das rettet nicht nur die Liebe, es prägt das ganze Leben der Kleinen. In seinem neuen Buch zeigt Familienseelsorger Toni Fiung, wo die Partnerschaft bröckelt und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wenn-elternsein-die-liebe-wegfrisst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">welche Alarmsignale Eltern ernst nehmen müssen<\/a>.