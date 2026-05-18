<h3>\r\nGianclaudio Bressa (70) ist tot<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1314111_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gianclaudio Bressa ist tot. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gianclaudio-bressa-70-ist-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der langjährige Politiker des Partito Democratico (PD) ist plötzlich und unerwartet im Alter von 70 Jahren gestorben.<\/a><BR \/><h3>\r\nHorror-Begegnung im Trentino: Joggerin trifft auf Bärin mit Jungen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1314180_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Lauf durch den Wald wird zum Ernstfall: Plötzlich steht eine Frau nahe Trient einer Bärin gegenüber – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/horror-begegnung-im-trentino-joggerin-trifft-auf-baerin-mit-jungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und gerät in eine brenzlige Situation.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach Finale: Baby-Glückwünsche von Jannik Sinner<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1313814_image" \/><\/div>\r\nTennis-Superstar Jannik Sinner hat am Sonntag ganz Rom verzückt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/nach-finale-baby-glueckwuensche-von-jannik-sinner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bei der Siegerehrung kam es zu einem bewegenden Moment.<\/a><BR \/><h3>\r\nNur noch heute! Das s+ Abo gibt's jetzt für nur 3,99 Euro im Monat!<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1314183_image" \/><\/div>\r\nSie möchten Zugang zu exklusiven Artikeln, fundierter Berichterstattung und spannenden Hintergrundgeschichten auf STOL und SportNews? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt: Testen Sie unser s+ Abo – fünf Monate lang für nur 3,99 Euro im Monat! Denn mit s+ lesen Sie, was andere verpassen. Schlagen Sie jetzt zu. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nur-noch-heute-das-s-abo-gibts-jetzt-fuer-nur-399-euro-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Angebot gilt nur noch heute.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nMalediven: Leichen von vermissten Tauchern in „Höhle der Haie“ lokalisiert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1314117_image" \/><\/div>\r\nIn einer abgelegenen Unterwasserhöhle sind die Leichen von den vier italienischen Tauchern gefunden worden, die am Donnerstag bei einem Tauchgang auf den Malediven ums Leben gekommen waren. Die Leiche des fünften Opfers, des aus Padua stammenden Tauchinstruktors Gianluca Benedetti, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/malediven-leichen-von-vermissten-tauchern-in-hoehle-der-haie-lokalisiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">war bereits am Freitag entdeckt und geborgen worden<\/a>. <BR \/><h3>\r\nABSTIMMUNG: Haben Sie Angst vor Kühen beim Wandern?<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="583763" data-version="v2"><\/div><\/div>\nDer tödliche Vorfall in Osttirol, bei dem eine 67-jährige Wanderin von einer Kuhherde attackiert und getötet wurde, hat erneut die Gefahren im Umgang mit Weidevieh ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Und Sie? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/abstimmung-haben-sie-angst-vor-kuehen-beim-wandern" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Haben Sie Angst beim Wandern, oder wenn Sie an Kühen vorbeigehen?<\/a><BR \/><h3>\r\n„Held von Modena“ rettet deutscher Touristin das Leben<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1314189_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Er gilt inzwischen als der „Held von Modena“: Ein Offizier des italienischen Heeres hat einer deutschen Touristin nach der Horrorfahrt eines Autos in eine Menschenmenge in Modena das Leben gerettet. Die 69-Jährige war am Samstagnachmittag auf einem Gehweg im Zentrum der norditalienischen Stadt unterwegs, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/held-von-modena-rettete-deutscher-touristin-das-leben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">als sie von dem Wagen mit voller Wucht erfasst wurde.<\/a>