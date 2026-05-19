<h3>\r\nGroßrazzia gegen Müll-Mafia: Ermittlungen auch in Südtirol<\/h3>\n<iframe src="\/\/content.jwplatform.com\/players\/l42DlhuL-VjLBFSOg.html" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="auto"><\/iframe>\n<BR \/><BR \/>Eine internationale Großoperation unter Leitung der Staatsanwaltschaft Trient bringt einen mutmaßlichen, grenzüberschreitenden Müllskandal ins Rollen. Im Fokus steht ein illegales System, bei dem belastete Rückstände offenbar als „nachhaltige“ Produkte wieder in Umlauf gebracht wurden. Zwölf Personen wurden verhaftet, darunter auch zwei Beamte der Bozner Landesumweltagentur. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/video-muell-handel-spuren-fuehren-auch-in-landesverwaltung-und-ins-vinschgau" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ermittlungen gibt es auch im Vinschgau.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Am schlimmsten war es, als obdachlose Südtirolerin mit ihren Kindern kam“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1314651_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Für Bedürftige, Obdachlose und Menschen ohne Arbeit, die in Würde leben wollen und auf ihre Körperhygiene achten, ist die VinziShower in Bozen eine unverzichtbare Anlaufstelle. „Leicht ist die Arbeit aber nicht“, erzählt Josef Haspinger von der Vinzenzgemeinschaft, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/am-schlimmsten-war-der-fall-einer-obdachlosen-einheimischen-mit-ihren-kindern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die die einzige öffentliche Dusche in und um Bozen vor drei Jahren eröffnet hat.<\/a><BR \/><h3>\r\nErneuter Spritpreis-Schock droht: Regierung will entgegenwirken<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1314411_image" \/><\/div>\r\nDie Preise an der Tankstelle ziehen wieder an – und könnten schon in wenigen Tagen deutlich weiter steigen: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/erneuter-spritpreis-schock-droht-regierung-will-entgegenwirken" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mit der Rückkehr der vollen Steuer am Freitag droht Autofahrern eine neue Kostenwelle. Die Regierung will aber entgegenwirken.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n E-Autos: Das Ladesäulennetz in Bozen wächst deutlich<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1314654_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Markt für neue Elektroautos ist in den vergangenen Monaten spürbar gewachsen. Allein im ersten Quartal 2026 wurden in Europa 560.000 batterieelektrische Fahrzeuge neu zugelassen – ein Plus von 29,4 Prozent im Jahresvergleich. In Südtirol entfiel schon im Jahr 2025 jede dritte Neuzulassung auf Autos mit Elektroantrieb. Parallel dazu wird auch die Ladeinfrastruktur mit hohem Tempo ausgebaut – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/e-autos-das-ladesaeulennetz-in-bozen-waechst-deutlich" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> auch in Bozen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSteger: „Heiner Oberrauch wollte helfen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1314507_image" \/><\/div>\r\nIm Zuge der Parteileitungssitzung der SVP ging es unter anderem auch um die Ausstände, die das Unternehmen Oberalp noch immer zu verzeichnen hat. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/steger-heiner-oberrauch-wollte-helfen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Parteileitung der Südtiroler Volkspartei drücken ihre seine volle Solidarität aus.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDer Beginn einer <h3>\r\nneuen<\/h3>\r\n Ära für Christof Innerhofer<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1314657_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Christof Innerhofer brennt auch im Herbst seiner Karriere für den Skisport. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/der-beginn-einer-neuen-aera-fuer-christof-innerhofer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf der Suche nach den Hundertsteln wagt der 41-Jährige jetzt ein neues Abenteuer.<\/a>