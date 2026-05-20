<h3>\r\nTrainer filmt Spielerinnen unter Dusche: Lebenslange Sperre<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1314939_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der tschechische Trainer Petr Vlachovský ist wegen missbräuchlichen Verhaltens lebenslang von der Europäischen Fußball-Union <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/trainer-filmt-spielerinnen-unter-dusche-lebenslange-sperre" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">gesperrt worden<\/a>.<BR \/><h3>\r\nBozen: Auto kracht gegen Laternenmast – Fahrer schwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1314942_image" \/><\/div>\r\nIn der Bozner Turinstraße hat sich am heutigen Mittwoch um die Mittagszeit ein Verkehrsunfall ereignet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-auto-prallt-gegen-pfahl-eine-person-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine Person wurde dabei schwer verletzt.<\/a><BR \/><h3>\r\nIllegaler Müllhandel: Diese 19 Personen stehen im Ermittlungsregister<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1314957_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Nachricht hat eingeschlagen wie eine Bombe: Die Carabinieri der Einheit für Umweltschutz und Energiesicherheit haben gestern in Südtirol fünf Haftbefehle wegen Verdacht auf illegalen Müllhandel vollstreckt. Im Verdacht der Mittäterschaft durch Unterlassung stehen der Direktor des Amtes für Abfallwirtschaft, Giulio Angelucci, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/illegaler-muellhandel-diese-19-personen-stehen-im-ermittlungsregister" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Umweltinspektor Andreas Marri und Ex-SEAB-Präsident Rupert Rosanelli<\/a>.<BR \/><h3>\r\nKalterer See: Diskussion um freien Zugang flammt wieder auf<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1314945_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Pünktlich zum Beginn der Badesaison flammt die Diskussion um den freien Zugang zum Kalterer See erneut auf. Der Verbraucherschutzverein Robin erhebt schwere Vorwürfe gegen die Politik – und kündigt einen Boykott sowie <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/kalterer-see-diskussion-um-freien-zugang-flammt-wieder-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">den weiteren Gang vor Gericht an<\/a>.<BR \/><h3>\r\nABSTIMMUNG: Reiches Südtirol, zunehmend arme Bürger?<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="586696" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Die Caritas Diözese Bozen Brixen hat ihren Wirkungsbericht 2025 vorgestellt. Die Sozialbilanz macht deutlich, wie zentral die Caritas Dienste für den Alltag vieler Menschen in Südtirol geworden sind und zeigt zugleich, wo soziale Ungleichheiten größer und strukturelle Lücken im sozialen System <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/caritas-zieht-bilanz-hilfe-wirkt-aber-verantwortung-muss-geteilt-werden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">zunehmend spürbar werden<\/a>.<BR \/><h3>\r\nMisshandelte Kinder holen sich Rat bei KI: Behörden werden tätig<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1314969_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gespräche aufzeichnen, Fotos machen und den Vorfall melden: Diese Tipps erhielt eine Jugendliche von einem KI-Tool, nachdem sie von ihren Eltern misshandelt worden sein soll. Sie hielt sich daran und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kinder-holen-sich-rat-bei-ki-behoerden-schreiten-ein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Behörden wurden umgehend tätig.<\/a>