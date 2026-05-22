<h3>\r\nDas grausame Geschäft mit Drosselküken: Nesträubern auf der Spur<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1315788_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Tierquälerei im Verborgenen: Markus Raffeiner, Verbandsjagdaufseher des Jagdverbandes, erklärt die Problematik rund um Nesträuber in Südtirol, die derzeit in Obstanbaugebieten aktiv sind, und schildert, wie die Täter vorgehen, was mit den gestohlenen Küken passiert und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-grausame-geschaeft-mit-drosselkueken-nestraeubern-auf-der-spur" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">welche Konsequenzen den Straftätern drohen, wenn sie erwischt werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nRandale im Zug: Betrunkene Fahrgäste stoppen Pusterer Bahn<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1315791_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Regionalzug musste in Mühlbach außerplanmäßig anhalten: Zwei stark alkoholisierte Männer sollen ohne Ticket unterwegs gewesen sein, Mitreisende belästigt und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/chaos-auf-der-pusterer-bahn-betrunkene-fahrgaeste-randalieren-im-zug" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">schließlich sogar Carabinieri attackiert haben.<\/a><BR \/><h3>\r\nTeuerung ist zurück: Wie Rom die Sparer schützen will<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1315794_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Teuerung hat zuletzt wieder spürbar angezogen. Die italienische Regierung legt vor diesem Hintergrund erneut Staatspapiere für Kleinsparer auf – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/teuerung-ist-zurueck-wie-rom-die-sparer-schuetzen-will" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mit Schutz gegen die Inflation.<\/a><BR \/><h3>\r\nA22: Zwölf Verletzte bei Unfall auf der Brennerautobahn<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1315797_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Vier Fahrzeuge waren in einen Unfall auf der Südspur der Brennerautobahn (A22) verwickelt, der sich am Freitagnachmittag auf der Höhe von Neumarkt ereignete: Mindestens zwölf Personen sollen beteiligt gewesen sein. Sie alle <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/a22-zwoelf-verletzte-bei-unfall-auf-der-brennerautobahn" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">haben leichte Verletzungen davongetragen.<\/a><BR \/><h3>\r\nAchtung: Ab heute starker Reiseverkehr in Südtirol<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1315800_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wer in den kommenden Tagen mit dem Auto unterwegs ist, sollte die Brennerautobahn nach Möglichkeit meiden. Bereits ab dem heutigen Freitag ist mit starkem Reiseverkehr in Richtung Süden zu rechnen – am Pfingstmontag kommt es zusätzlich zu dichtem Rückreiseverkehr in Richtung Norden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/achtung-ab-heute-starker-reiseverkehr-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier.<\/a><BR \/><h3>\r\nGampenpass: Junger Radfahrer kommt zu Sturz – Erheblich verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1315803_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Seine Radtour sollte ein böses Ende nehmen: Ein junger Radfahrer ist auf der Gampenpassstraße zu Sturz gekommen und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gampenpass-junger-radfahrer-kommt-zu-sturz-erheblich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hat sich erheblich verletzt.<\/a>