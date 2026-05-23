<h3>\r\n19-Jähriger auf Zugspitze in Tirol tödlich verunglückt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1315971_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein 19-jähriger Deutscher ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einer Bergtour auf dem Tiroler Teil der Zugspitze tödlich verunglückt. Er war auf einem Schneefeld ausgerutscht und 250 Meter über steiles und felsiges Gelände geschlittert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/19-jaehriger-auf-zugspitze-in-tirol-toedlich-verunglueckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für ihn kam jede Hilfe zu spät, teilte die Polizei am Samstag mit.<\/a><BR \/><h3>\r\nSo viel Geld verschlingt Benkos leere Luxus-Villa im Monat<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1315974_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In der Pleite der Laura Privatstiftung von René Benko geht es – abseits des Streits um die Anerkennung der Milliardenforderung des arabischen Staatsfonds Mubadala – darum, das hauptsächlich aus Immobilien bestehende Stiftungsvermögen zu versilbern. Ende 2024 stand das Vermögen mit einem Wert <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-viel-geld-verschlingt-benkos-leere-luxus-villa-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">von 250 Mio. Euro in den Büchern<\/a>.<BR \/><h3>\r\nVinschgau: Nachtlokal muss für 15 Tage schließen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1315977_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine Disco im Vinschgau muss für 15 Tage schließen: Diese Maßnahme hat Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet. Im Nachtlokal soll es zu mehreren <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schlanders-nachtlokal-muss-fuer-15-tage-schliessen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">gewaltsamen Vorfällen gekommen sein<\/a>.<BR \/><h3>\r\n„Es geht um Respekt“: Sinner mit klaren Worten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1315980_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die French Open haben noch gar nicht begonnen, da brodelt es in Paris schon. Nun hat sich Jannik Sinner zum heißesten Thema von <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/es-geht-um-respekt-sinner-mit-klaren-worten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Roland Garros geäußert. <\/a><BR \/><h3>\r\nNicht nach Sprache gefragt: Südtiroler entgeht Verurteilung wegen Alkohol am Steuer<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315983_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ordnungshüter müssen den Bürger in Südtirol nach seiner Muttersprache fragen, bevor sie eine Amtshandlung durchführen. Verabsäumen sie das, ist die Amtshandlung nichtig. Das hat das Kassationsgericht jetzt im Fall eines Südtirolers klargestellt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nicht-nach-sprache-gefragt-suedtiroler-entgeht-verurteilung-wegen-alkohol-am-steuer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der sich wegen Trunkenheit am Steuer verantworten musste. <\/a><BR \/><h3>\r\nJenesier Straße: Motorradfahrer prallt gegen Lieferwagen – Schwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1315986_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Schon wieder hat es zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekracht: Nach dem schweren Unfall am heutigen Samstagmorgen in Glurns ereignete sich gegen Mittag ein weiterer auf der Jenesier Straße. Ein junger Motorradfahrer aus Südtirol hat sich <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jenesier-strasse-motorradfahrer-prallt-gegen-lieferwagen-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> dabei schwere Verletzungen zugezogen.<\/a>