<h3>\r\nCorvara: 23-Jährige am Pisciadù-Klettersteig tödlich verunglückt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1316409_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein tragischer Bergunfall hat sich am Sonntagabend in den Gadertaler Dolomiten ereignet. Beim Abstieg vom Pisciadù-Klettersteig verlor eine 23-jährige Frau aus Bologna ihr Leben. Ihre 26-jährige Begleiterin überlebte den Absturz. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/corvara-23-jaehrige-am-pisciadu-klettersteig-toedlich-verunglueckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier die Details.<\/a><BR \/><h3>\r\nA22: Fahrzeug geht in Flammen auf – Autolenker rettet sich rechtzeitig<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1316412_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Riesengroßes Glück im Unglück hatte ein Autolenker am Montagvormittag. Sein Fahrzeug ging auf der Autobahn in Flammen auf, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/a22-fahrzeug-geht-in-flammen-auf-autolenker-rettet-sich-rechtzeitig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">er schaffte es jedoch, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.<\/a><BR \/><h3>\r\nDie Badesaison in Südtirol startet: Aber Achtung vor diesen 5 Gefahren <\/h3><div class="img-embed"><embed id="1316415_image" \/><\/div>\r\nSonne satt und Temperaturen über 30 Grad Celsius – die Schwimmbadsaison in Südtirol kann also losgehen. Vor dem Sprung ins kühle Nass empfiehlt sich jedoch ein Blick auf mögliche Gefahren – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/corvara-23-jaehrige-am-pisciadu-klettersteig-toedlich-verunglueckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und wie man sie vermeidet.<\/a><BR \/><h3>\r\nBrennersperre: Hier finden Sie Antworten auf wichtige Fragen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1316418_image" \/><\/div>\r\nWegen einer angemeldeten Versammlung wird der Brennerkorridor am 30. Mai stundenweise gesperrt. Das Land Tirol warnt bereits jetzt vor massiven Verkehrsbehinderungen – auch an den Tagen davor und danach. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brennersperre-hier-finden-sie-antworten-auf-wichtige-fragen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Antworten auf wichtige Fragen rund um die Brennersperre erfahren Sie hier.<\/a><BR \/><h3>\r\nTopfavorit gegen No-Name: Sinner startet in Paris<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1316421_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Dienstag beginnt für Jannik Sinner laut eigener Aussage das wichtigste Turnier des Jahres. Auf seiner Jagd nach dem ersten Titelgewinn in Roland Garros trifft der 24-Jährige auf einen Spieler, der nur Kennern der Szene ein Begriff ist – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/topfavorit-gegen-no-name-sinner-startet-in-paris" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und vor wenigen Tagen noch gar nicht im Hauptfeld stand.<\/a><BR \/><h3>\r\nWasser wird knapper: Jetzt heißt es sparen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1316424_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Trockenheit könnte in den kommenden Wochen zum Dauer-Problem werden – nicht nur für die Landwirtschaft: Die Umweltagentur ruft die Bürger dazu auf, den Wasserverbrauch einzuschränken für die Bewässerung von Gärten und Grünanlagen, für die Reinigung von Höfen und Plätzen – auch in touristischen Betrieben – sowie für das Waschen von Fahrzeugen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wasser-wird-knapper-jetzt-heisst-es-sparen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Einzelheiten lesen Sie hier.<\/a>