<h3>\r\nTödlicher Unfall bei Meran: 53-Jährige stürzt 150 Meter mit Fahrrad ab<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1316838_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein tragischer Bergunfall hat sich am heutigen Vormittag in der Naifschlucht im Raum Meran ereignet. Für eine bundesdeutsche Radfahrerin kam jede Hilfe zu spät, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-unfall-bei-meran-53-jaehrige-stuerzt-150-meter-mit-fahrrad-ab" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sie starb noch an der Unfallstelle.<\/a><BR \/><h3>\r\nUnfassbarer Vorfall in Meran: Frau auf dem Radweg angegriffen und beraubt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1316730_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Unglaublich, was am heutigen Dienstag in Meran vorgefallen ist: Eine Radfahrerin wurde am helllichten Tag auf dem Radweg in der Lazag <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unfassbarer-vorfall-in-meran-frau-von-rad-gestossen-und-beraubt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">angegriffen und beraubt.<\/a><BR \/><h3>\r\nFranzösische Touristin mit 40 Kilo Sand auf Sardinien gestoppt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1316841_image" \/><\/div>\r\nEine französische Touristin ist auf Sardinien mit rund 40 Kilogramm Sand, Kieselsteinen und Muscheln erwischt worden. Die 69-Jährige wurde im Hafen von Porto Torres kontrolliert, als sie nach einem Urlaub auf der Insel auf eine Fähre nach Toulon einschiffen wollte, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/franzoesische-touristin-mit-40-kilo-sand-auf-sardinien-gestoppt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">teilten die italienischen Zollbehörden mit.<\/a><BR \/><h3>\r\nSinner so offen wie selten: „Ich war sehr traurig“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1316844_image" \/><\/div>\r\nJannik Sinner startet am Dienstag in die French Open. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinner-so-offen-wie-selten-ich-war-sehr-traurig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Vorher sorgte eine Titelstory mit dem Sextner Superstar für viel Aufsehen.<\/a><BR \/><h3>\r\nVIDEO | Brennerautobahn: Sattelschlepper brennt lichterloh<\/h3>\n<iframe src="\/\/content.jwplatform.com\/players\/kLBOVwfQ-VjLBFSOg.html" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="auto"><\/iframe>\n<BR \/><BR \/>Nachdem am frühen Dienstagnachmittag auf der Brennerautobahn bei Pfatten ein Lkw Feuer gefangen hatte, musste die Südspur der Brennerautobahn zwischenzeitlich gesperrt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es gab mehrere Kilometer Rückstau.