<h3>\r\nHorror-Crash bei Bruneck: 20-Jähriger stirbt – Drei Schwerstverletzte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1317426_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf der Südumfahrungsstraße von Bruneck hat sich am heutigen Mittwoch ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein 21-jähriger Einheimischer, drei Personen schwer, drei Personen erheblich und vier Personen leicht verletzt. Insgesamt wurden elf Personen verletzt. Wegen des Unfalls kommt es derzeit zu ausgedehnten Staus auf der Pustertaler Staatsstraße. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/horror-crash-bei-bruneck-ein-toter-drei-schwerverletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><h3>\r\nJeden zweiten Tag wird in Südtirol ein Kind vermisst<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1317429_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Jeden zweiten Tag wurde im Vorjahr in Südtirol ein Minderjähriger als vermisst gemeldet. Insgesamt waren 176 Kinder und Jugendliche abgängig. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jeden-zweiten-tag-wird-in-suedtirol-ein-kind-vermisst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Diese Zahlen hat das Regierungskommissariat in Bozen anlässlich des Welttags der vermissten Kinder veröffentlicht.<\/a><BR \/><h3>\r\nRidnaun: 32-Jähriger aus Pfitsch stirbt bei Paragleiterunfall<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1317432_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In Ridnaun ist es am heutigen Mittwochmorgen zu einem folgenschweren Freizeitunfall gekommen: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ridnaun-paragleiter-abgestuerzt-toedlich-verunglueckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein 32-Jähriger aus Pfitsch ist mit seinem Paragleiter auf der Hohen Ferse ums Leben gekommen.<\/a><BR \/><h3>\r\nVermisst: Experte erklärt, warum Jugendliche von zu Hause weglaufen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1317435_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Jedes Jahr werden auch in Südtirol zahlreiche Minderjährige als vermisst gemeldet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vermisst-warum-jugendliche-von-zu-hause-weglaufen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Michael Reiner von der Beratungsstelle Young+Direct erklärt, was Jugendliche dazu bewegt, und wie Betroffene Unterstützung finden können.<\/a><BR \/><h3>\r\nVerfolgungsjagd in Toblach: Drei Männer nach nächtlicher Flucht gestellt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1317438_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Toblach ist es in den vergangenen Tagen zu einer nächtlichen Verfolgungsjagd gekommen, die mit der Festnahme von drei rumänischen Staatsbürgern endete. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verfolgungsjagd-in-toblach-drei-maenner-nach-naechtlicher-flucht-gestellt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Carabinieri der Kompanie Innichen konnten die Männer nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen ausfindig machen und anzeigen.<\/a><h3>\r\nFührungspositionen: Sesselrücken in den Ämtern<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1317441_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Start frei fürs Sesselrücken in den Amtsstuben: 256 (80 Prozent) der Führungsaufträge als Amtsdirektor bei Land, Sanitätsbetrieb, Wohnbauinstitut und Bezirksgemeinschaft verfallen am 6. August und werden neu vergeben. Dazu sind 315 Bewerbungen eingegangen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/fuehrungspositionen-sesselruecken-in-den-aemtern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Für zwölf Amtsdirektionen hat sich kein einziger Bewerber gemeldet.<\/a><h3>\r\nSüdtirol: Hitzerekord im Mai – So heiß war es noch nie<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1317501_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>So heiß war es im Mai noch nie in Südtirol: 36,5 Grad wurden am heutigen Mittwoch in Bozen gemessen – das ist die höchste Temperatur in einem Mai seit Messbeginn im Jahre 1956. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-hitzerekord-im-mai-so-heiss-war-es-noch-nie" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ab jetzt gehen die Temperaturen (minimal) zurück.<\/a>