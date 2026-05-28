<h3>\r\nTruden: Dachstuhl in Brand geraten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1317936_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Truden ist der Dachstuhl eines Wohnhauses am heutigen Donnerstagnachmittag <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/truden-dachstuhl-in-brand-geraten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">plötzlich in Brand geraten.<\/a><BR \/><h3>\r\nGroße Trauer um Matthias Kirchler (20) und Manuel Girtler (32)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1317939_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach den beiden Tragödien am gestrigen Mittwoch herrscht im Pustertal und im Wipptal große Trauer: Der 20-jährige Matthias Kirchler aus Ahornach im Pustertal ist gestern Früh bei einem Verkehrsunfall in Bruneck ums Leben gekommen. Manuel Girtler aus Pfitsch ist bei einem <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-markus-kirchler-20-und-manuel-girtler-32" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Paragleiterabsturz in Ridnaun gestorben.<\/a><BR \/><h3>\r\nPaukenschlag aus Trient: Flavio Ruffini suspendiert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1317942_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>U-Richter Enrico Borrelli hat entschieden: Der Direktor der Landesumweltagentur Flavio Ruffini, der im Rahmen der „Alpenkohle“-Ermittlung ins Visier der <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/paukenschlag-aus-trient-flavio-ruffini-suspendiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Fahnder geraten ist, wird suspendiert.<\/a><h3>\r\nNach Horror-Crash in Bruneck: Zwei Personen weiter in Lebensgefahr<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1317945_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Einen Tag nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Südumfahrungsstraße von Bruneck, bei dem der 20-jährige Matthias Kirchler tödlich verunglückte, liegen neue Informationen zum <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-toedlichem-unfall-in-bruneck-zwei-schwerverletzte-auf-intensivstation" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gesundheitszustand der verletzten Personen vor.<\/a><BR \/><h3>\r\nMühlsteiger zu Brenner-Demo: „Aktion soll Wellen bis nach Brüssel schlagen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1317948_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine komplette Sperre der Brennerautobahn, tausende Betroffene und ein Bürgermeister, der keinen Millimeter zurückweicht: Karl Mühlsteiger, Initiator der Demo und Erster Bürger von Gries am Brenner rechnet im Interview mit s+ mit Politik, Lobbyisten, Transitverkehr und Kritikern – auch aus Südtirol – ab. Sein Ziel ist klar: „ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/muehlsteiger-zu-brenner-demo-aktion-soll-wellen-bis-nach-bruessel-schlagen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Aktion soll Wellen bis nach Brüssel schlagen.“<\/a>