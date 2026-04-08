<h3>\r\nNach Lawinenunglück in Pfitsch: 36-Jähriger stirbt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1298730_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Cesare Zilio aus Bassano del Grappa hat es nicht geschafft. Drei Tage, nachdem er bei einer Skitour in Pfitsch von einer Lawine verschüttet wurde, ist er seinen schweren Verletzungen erlegen. Zilio war während einer Tour mit Freunden beim Aufstieg zur <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-lawinenunglueck-in-pfitsch-36-jaehriger-stirbt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Grabspitze von einer Lawine erfasst worden.<\/a><BR \/><h3>\r\nHappy End nach dreistem Diebstahl in Seniorenmensa in Meran<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1298733_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wenn hilfsbereite Menschen zusammenspielen und zusammenhalten, macht dies den Unguten das Leben schwer. Diese Erfahrung konnte am Gründonnerstag ein 83-jähriger Meraner machen. Er hatte im St. Josef die Seniorenmensa besucht. Als er mit seinem Rollator wieder auf dem Nachhauseweg war, bemerkte er, dass seine Umhängetasche samt Geldtasche mit 50 Euro Bargeld, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/happy-end-nach-dreistem-diebstahl-in-seniorenmensa-in-meran" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bankomatkarte und Ausweisen sowie seine Medikamente fehlten.<\/a><BR \/><h3>\r\n15-Jähriger wegen Autodiebstahl und Verfolgungsjagd mit Polizei verhaftet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1298736_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Während andere in seinem Alter Fußball spielen, stiehlt er Autos und liefert sich Verfolgungsjagden mit der Polizei: Ein 15-Jähriger aus dem Raum Bozen ist jüngst verhaftet worden, nachdem er innerhalb weniger Wochen gleich zwei Autos gestohlen und anschließend gefährliche <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/15-jaehriger-wegen-autodiebstahl-und-verfolgungsjagd-mit-polizei-verhaftet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Fluchten durch die Stadt unternommen haben soll.<\/a><BR \/><h3>\r\nKinderärztin verlässt das Wipptal nach wenigen Monaten wieder<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1298739_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Erst im vergangenen Dezember hatte der Südtiroler Sanitätsbetrieb angekündigt, dass mit Dr. Gloria Maria Patelli nach vielen Jahren wieder eine niedergelassene Kinderärztin im Wipptal tätig sein werde. Doch nun beendet sie bereits <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kinderaerztin-verlaesst-das-wipptal-nach-wenigen-monaten-wieder" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">nach wenigen Monaten ihre Tätigkeit in Sterzing.<\/a><BR \/><h3>\r\nABSTIMMUNG: Trauen Sie dem Frieden zwischen Trump und dem Iran?<\/h3><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="510736" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Zwei Wochen Feuerpause zwischen Iran und den USA – doch der eigentliche Hebel liegt im Öl. Teheran signalisiert die Öffnung der strategisch entscheidenden Straße von Hormuz und reagiert damit auf eine klare Forderung von US-Präsident Donald Trump. Für den globalen Energiemarkt könnte das Milliarden bewegen – und neue Spannungen gleich mit. Und Sie? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/abstimmung-trauen-sie-dem-frieden-zwischen-trump-und-dem-iran" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Trauen Sie dem Frieden, oder sind Sie skeptisch?<\/a><BR \/><h3>\r\nBILDER | Großbrand in Niederdorf: Mehrere Wohnungen zerstört<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1298742_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Schock in der Nacht: Gegen 2.45 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus gegenüber der Tennisanlage in Niederdorf aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Mehrere Wohnungen wurden zerstört oder stark beschädigt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/niederdorf-grossbrand-in-mehrfamilienhaus-7-wohnungen-betroffen-personen-evakuiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">zahlreiche Personen mussten evakuiert werden.<\/a>