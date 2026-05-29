<h3>\r\nZwei Tage nach dem Horror-Crash: Zustand der Unfallopfer weiterhin kritisch<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1318167_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mittlerweile sind zwei Tage seit dem schweren Verkehrsunfall auf der Südumfahrungsstraße von Bruneck vergangen, bei dem der 20-jährige Matthias Kirchler tödlich verunglückte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zwei-tage-nach-dem-horror-crash-zustand-der-unfallopfer-weiterhin-kritisch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Einige der verletzten Personen schweben weiterhin in Lebensgefahr<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\n Kardaun: Streit an Tankstellen-Bar endet mit brutaler Gewalt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1317999_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein fatales Ende hat am gestrigen Donnerstagabend eine handfeste Auseinandersetzung an der Q8-Tankstelle in der Brennerstraße in Kardaun genommen: Ein 55-jähriger Mann hat einen 67-Jährigen – beides Einheimische – tätlich angegriffen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kardaun-streit-an-tankstellen-bar-endet-fatal" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 55-Jährige wurde noch am Abend wegen versuchten Mordes festgenommen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nKommentar: Ausgetrocknet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1317975_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Eines ist klar: Auf den Regen allein zu warten, ist keine Strategie. Das ist bestenfalls Hoffnung.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kommentar-ausgetrocknet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von Vize-Chefredakteur Günther Heidegger.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSinners Drama bewegt auch Seppi: „Etwas stimmte nicht“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1318245_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jannik Sinners dramatisches Aus in der zweiten Runde der French Open ist derzeit das große Gesprächsthema in der Tenniswelt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sinners-drama-bewegt-auch-seppi-etwas-stimmte-nicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun hat sich auch Andreas Seppi dazu geäußert.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nVIDEO | Spektakulärer Einbruch bei Sanvit in Eppan: Sieben Räder in einer Minute<\/h3>\n<iframe src="\/\/content.jwplatform.com\/players\/3y8F2h4O-VjLBFSOg.html" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="auto"><\/iframe>\n<BR \/><BR \/><BR \/>„Nicht schon wieder“, mag sich die Sanvit-Geschäftsleitung gedacht haben, als in der Nacht auf Montag im Eppaner Fahrradgeschäft schon wieder eingebrochen wurde. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/spektakulaerer-einbruch-bei-sanvit-in-eppan-sieben-raeder-in-einer-minute" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Bilanz diesmal: Sieben gestohlene Rennräder und eine zerstörte Tür.<\/a>