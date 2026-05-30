<h3>\r\nStaatsweite Großrazzia der Polizei: 1.335 Festnahmen wegen Drogen und Waffen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1318767_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit einer staatsweiten Großrazzia ist die Polizei gegen Drogenhandel und illegalen Waffenbesitz vorgegangen. Ziel der Ermittlungen war es, die Sicherheit in besonders sensiblen Bereichen zu erhöhen und Gewalttaten – auch unter Jugendlichen – vorzubeugen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/staatsweite-grossrazzia-der-polizei-1335-festnahmen-wegen-drogen-und-waffen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">An der Großaktion beteiligten sich auch Einsatzkräfte in Bozen.<\/a><h3>\r\n„Dieses Mal waren wir nachlässig“: Sanvit-Chef nach Fahrraddiebstahl<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1318770_image" \/><\/div>\r\nBereits zum fünften Mal haben Diebe das Fahrradgeschäft Sanvit in Eppan überfallen und dabei großen Schaden verursacht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dieses-mal-waren-wir-nachlaessig-sanvit-chef-nach-fahrraddiebstahl" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dazu Sanvit-Geschäftsführer Arthur Röggl im folgenden Interview.<\/a><BR \/><h3>\r\nBeschädigung an Brennerbahnstrecke: Radikale Umweltschützer im Visier<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1318542_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Während der laufenden Totalsperre am Brenner ist es am Samstag im Bahnverkehr an der Grenze zwischen Italien und Österreich zu erheblichen Beeinträchtigungen gekommen. <a href="Besch%C3%A4digung an Brennerbahnstrecke: Radikale Umweltsch%C3%BCtzer im Visier" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach Angaben der italienischen Bahngesellschaft Trenitalia wurde die Bahninfrastruktur in der Provinz Verona durch unbekannte Täter beschädigt.<\/a> Die Zugverbindungen auf der Nord-Süd-Achse durch die Alpen wurden dadurch massiv beeinträchtigt.<BR \/><h3>\r\nBetrüger bringen Südtiroler per Telefon um 60.000 Euro<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1318773_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Südtiroler Unternehmer ist Opfer einer raffinierten Betrugsmasche geworden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/betrueger-bringen-suedtiroler-per-telefon-um-60000-euro" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nachdem er eine SMS über angeblich verdächtige Bewegungen auf seinem Firmenkonto erhalten hatte, nahm er Kontakt mit einer angegebenen Nummer auf. <\/a>Dort überzeugten ihn ein vermeintlicher Bankmitarbeiter und später ein angeblicher Carabinieri-Beamter, sein Geld auf ein „sicheres“ Konto zu überweisen.<BR \/><h3>\r\nPremiere für Italiener: Cobolli pflügt in Paris durchs Feld<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1318776_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Flavio Cobolli hat mit einer weiteren makellosen Vorstellung bei den French Open den Sprung ins Achtelfinale geschafft. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/tennis\/premiere-fuer-italiener-cobolli-pfluegt-in-paris-durchs-feld" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am frühen Samstagnachmittag zwang der Italiener den US-amerikanischen Hoffnungsträger Learner Tien mit 6:2, 6:2, 6:3 in die Knie.<\/a>