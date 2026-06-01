<h3>\r\nTödlicher Unfall im Fleimstal: 58 – Jährige stürzt nach Festival 30 Meter ab<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319316_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine 58-jährige Frau ist in der Nacht auf Sonntag nach dem „DoloMetal Fest“ in Piazzol im <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-unfall-im-fleimstal-58-jaehrige-stuerzt-nach-festival-30-meter-ab" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Trentino tödlich verunglückt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nVIDEO | Panik bei Fest in Pergine: Mann schwingt Axt in Menschenmenge<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319382_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Plötzlich taucht eine Axt inmitten der Menschenmenge auf. Angst macht sich breit, zwei Personen werden verletzt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/video-panik-bei-fest-in-pergine-mann-schwingt-axt-in-menschenmenge" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Street-Food-Festival im Trentino endete am Wochenende mit einem brutalen Gewaltausbruch, zwei Personen wurden verhaftet.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nErholung: So geht es für Jannik Sinner weiter<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319244_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Ruhe nach dem Sturm: Für Jannik Sinner sind die Tage nach dem dramatischen Ausscheiden in der zweiten Runde von Paris gegen Juan Manuel Cerúndolo eine Zeit der Verarbeitung der Enttäuschung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/erholung-so-geht-es-fuer-jannik-sinner-weiter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">So geht es für die Nummer 1 der Welt weiter.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nAlarm im Pustertal: Heuernte bricht um bis zu 80 Prozent ein<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319280_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Pustertaler Landwirtschaft steht derzeit stark unter Druck: Denn aufgrund der anhaltenden Trockenheit ist die Heuernte vielerorts dramatisch eingebrochen. „Während es in guten Lagen Verluste von 40 bis 50 Prozent sind, machen sie in Hanglagen bis zu 80 Prozent aus“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/alarm-im-pustertal-heuernte-bricht-um-bis-zu-80-prozent-ein" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> sagt Bauernbund-Bezirksobmann Manfred Vallazza.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nVier Jahre Haft offen: Polizei schnappt gesuchten Straftäter am Brenner<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319385_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eigentlich hätte er bereits im Gefängnis eine vierjährige Haftstrafe verbüßen sollen: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vier-jahre-haft-offen-polizei-schnappt-gesuchten-am-brenner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Staatspolizei hat kürzlich am Brenner einen Mann verhaftet, der wegen versuchter sexueller Gewalt, Diebstahl, Raubs und erschwerter Körperverletzung gesucht wurde.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nNach elf Tagen Hitze: Wetterumschwung bringt Abkühlung<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1319388_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Elf Tage in Folge, eingeschlossen den heutigen Montag, erreichte das Thermometer in Südtirol Temperaturen von über 30 Grad Celsius: Für den Mai alles andere als gewöhnlich. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-elf-tagen-hitze-wetterumschwung-bringt-abkuehlung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch nun findet diese verfrühte Hitzewelle ein Ende.<\/a>